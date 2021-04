David Ed Castellanos Terán

Tanta desesperación

Que las cosas se digan como son, es mucho pedir para los incapaces adversarios de la 4T, también para los intransigentes morenistas, infieles al pueblo que les dio el voto. El que paga manda y allí la calamidad del resto.

A poco más de un año de iniciada la contingencia en México, el país se mantiene en el tercer lugar mundial por muertes de Coronavirus, con más de 207 mil fallecimientos.

Esa que parece una simple cifra de tres números, es el sinónimo de la angustia, desesperación, dolor, miedo y zozobra de un incontable sector de la población mexicana.

Apenas el sábado, los alcaldes de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; Chucho Nader y Adrián Oseguera, respectivamente, informaron que la Secretaría de Salud Federal, aplicará por fin la primera dosis de la vacuna anti Covid este lunes 12 de abril. Muchos automovilistas comenzaron a formar largas filas al exterior del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, así como en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y de la Unidad Deportiva para ser de los primeros beneficiados.

Ninguno de ellos tiene la culpa, me refiero a los automovilistas, tampoco los peatones; la perfección no existe y todos hemos caído en un grave error. No es ignorancia.

La inhumana e insensible politización de la vacuna por parte del gobierno obradorista, es quizás una de las más graves.

Ese jueguito hizo caer en el error a los medios de comunicación, que al informar “a medias” causó confusión en las familias de por sí ya invadidas por el miedo y el dolor provocado por el COVID, sí, y por el desastroso gobierno federal que no quiso domar la pandemia.

Pero también la autoridad municipal en su afán de restarle adeptos al obradorismo por la llegada de la vacuna, se adelantó a lanzar la noticia de que el lunes “llega el fármaco”, unas 50 mil dosis por cada municipio, sin más detalles hasta que pasaron las horas.

Terco el gobierno centralista, confrontado con la oposición empeñada en debilitar a López Obrador, abonan a la comunicación a medias o con un matiz cada día más radical y confrontativo entre quienes solo debieran dedicarse a informar.

No hace falta decirlo, las largas filas son lo menos trascendente, no se quieren morir, tampoco que ninguno de sus familiares o seres queridos sean una nueva víctima del enemigo al que no supo frenar la autoridad federal; ni hace falta decir que los activistas morenistas están con la espada empuñada en cada estado por el proceso electoral. No hace falta subrayar que es el miedo el que hace actuar así a los ciudadanos que ven violados sus derechos humanos por el aletargamiento de un proceso de vacunación que ya debió haberse cumplido, al menos para los mayores de 60 años.

La vacunación será toda la semana, por orden alfabético y deben llevar el folio que arroja la página de mivacuna.salud.gob.mx, también la CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial (licencia, pasaporte o INAPAM).

Lunes: A,B,C

Martes: D,E,F

Miércoles: G,H,I

Jueves: J,K,L,M

Viernes: N,O,P,Q

Sábado: R,S,T

Domingo: U,V,W,X,Y,Z

Es recomendable no llevar la INE o IFE, ya sabe como son esos de la política mexicana.

