Taxistas de la central camionera casi no tienen pasajeros

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 8 de agosto. –Con poco pasaje los taxistas de la Central de Autobuses de Ciudad Victoria reconocen que las vacaciones han sido malas y no parecen mejorar, afirmó el coordinador de los taxistas de la central, Liborio Tovar.

Señaló que los taxistas pasan horas antes de que se les pida un servicio y agregó que la recuperación económica está estancada puesto que el trabajo es poco y el periodo vacacional no les ha dejado ganancias.

“Vemos como ya no hay días buenos para nosotros, ni fines de semana ni quincenas ni vacaciones, es baja la temporada no se ha logrado mejorar, ahora todos los días son iguales con muy poco pasaje”, señaló.

“Ahorita por el tema de la pandemia no, no hay sábados, domingos ni quincenas es baja la temporada no se ha logrado mejorar, se mantiene, a tal grado de que no distingue si es quincena o fin de semana, todos los días son iguales”, indicó.

Señaló que a veces, cuando llega un autobús muchos pasajeros se van en microbús o alguien viene por ellos o contratan los servicios de taxis de plataforma: Didi o Uber, “y muy pocos nos piden el servicio.

Señaló que antes de la pandemia ya tenían poco trabajo y desde el 2020 con la pandemia la situación empeoró y es crítica.

“Y es que muchos sectores productivos paralizaron o modificaron horarios, afectando todo ello la demanda del servicio de taxis”, explicó.

Dijo que no queda más que aguantar esperando que la tercera ola de Covid-19 no los deje sin empleo ya que tienen que cubrir gastos de operación y renta de las unidades sino son dueños.