David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Te extraño mi querido Peje

El ex dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, habría pedido la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza (QEPD), debido al socavón que se generó en el Paso Exprés de Cuernavaca, que dejó dos muertos.

Fue en un video publicado en sus redes sociales, López Obrador señaló que al menos debería renunciar Ruiz Esparza (+), subrayando además que colaboraba con el priísta Enrique Peña Nieto desde hace más de una década.

El famoso, querido y respetuoso Peje, señaló en 2017 que el funcionario federal Ruiz Esparza, era socio, y que había sido secretario de obra pública cuando Peña Nieto “bebé” fue gobernador del Estado de México, para después nombrarlo secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno federal.

En aquel entonces, el ahora presidente Andrés Manuel, acusaba que políticos como Ruiz Esparza tuvieran acciones anónimas en el extranjero, en las que se depositaban sobornos de las empresas constructoras que se dedicaban a hacer autopistas, segundos pisos, pasos a desnivel, distribuidores viales y aquellas que tienen que ver con la generación de la energía.

A cuatro años de distancia de aquel tabasqueño incisivo, símbolo de esperanza, crecimiento y bienestar. Hoy como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no ha tenido tiempo de publicar un solo tuit, son muchos muertos por la tragedia de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México y no ha podido siquiera pedir la renuncia de nadie.

No podríamos pedir que se aparezca en la zona de la desgracia pues vulneraría por completo a Claudia Sheinbaum; pero sí que fuera elocuente, ecuánime y empático con las familias víctimas de la corrupción defeña que derrumbó el Metro de la capital del país.

El presidente de México se comprometió a una investigación a fondo, no hay mucho por hacer, él es tan honesto, tan preparado, tan… tan integro que no merece ni debe proteger a los responsables, no se merece eso el presidente, solo ser medido con la pejeRegla que midió, y que como presidente acate su rol, responsabilidad y compromiso con la nación.

davidcastellanost@hotmail.com