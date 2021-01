ALTAMIRA: MORENA el reto por la alcaldía.

*Se debe de elegir al mejor pre candidato para dar la “pelea”, ya que la militancia exige abanderados con solvencia moral,

*Los aspirantes son Armando Martínez Manríquez, Pedro Carrillo Estrada y, Luis Abraham Cruz Robles, además de que existen “rumores” no confirmados de que podría salir mujer la precandidata de acuerdo a los estatutos de MORENA.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Altamira, Tamaulipas.- No hay nada para nadie, después del fracaso del 2018, el Partido MORENA, está en la circunstancia de vivir o morir, no hay más, si no saca a un buen candidato ira a la derrota segura,

La militancia exige a un precandidato y por obvio a un candidato con solvencia moral, para poder la “pelea” por la alcaldía del municipio fortín de caciques, a los que la ambición desmedida los mantiene en el poder comprando conciencias.

“Pelean” Armando Martínez y Pedro Carrillo pre candidatura de MORENA.

Las disputas internas al interior de MORENA, se está convirtiendo en canibalismo entre la militancia, simpatizantes y seguidores de los aspirantes, un candidato débil podría dejar a MORENA fuera del campo de batalla para le elección de junio.

Armando Martínez Manríquez y Pedro Carrillo Estrada, parecen estar en la antesala del cielo y el infierno. Pues ser “rumora” insistentemente que trabajan a marchas forzadas para conseguir la pre candidatura a la alcaldía de Altamira, por el partido MORENA.

Aunque la “ola de rumores” corre día a día porque mientras uno aparece cómo “favorito” un día al otro cae al segundo lugar.

Y un militante de MORENA conocido como Luis Abraham Cruz Robles, en este municipio, también se ha apuntado para disputarles, el preciado espacio de representar a MORENA en las elecciones de junio rumbo a la alcaldía de Altamira.

Y aún sin que nadie sea seleccionado las cosas siguen especulando.

Primero… “rumores” apuntan a que la precandidatura y por obvio la candidatura de MORENA será para una mujer, por la equidad de género.

Otro “rumor”, es que la pre candidatura, será para un militantes de ser así descarte a Pedro Carrillo Estrada, pero si es como se filtra que será para mujer, también se descartara a los dos antes mencionado Armando Martínez Manríquez y Luis Abraham Cruz Robles.

EL PRI y EL PAN listos.

Así van las cosas el pasado domingo -24 de enero-, se registraron para competir en la interna por las candidaturas del PRI Jaime Enrique García Contreras, por el PAN Ciro Hernández Arteaga “El Hijo del Pueblo”.

¿Qué es lo que falta por ver?

Veamos dijo el ciego.

Y las mujeres de MORENA quienes pueden ser…. (¿?)… continuara.