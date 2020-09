Altamirenses: “hasta la madre” de la CFE y COMAPA

*Amenazas con bloquear la carretera por apagones de CFE y mala calidad de AGUA de la COMAPA, además de que es caro el servicio es pésimo.

Por OSCAR Andrade GARZA

ALTAMIRA, Tamaulipas.- “Ya basta de abusos, ya basta de engaños. Necesitamos una solución inmediata”, exclamaron residentes del Fraccionamiento colinas de Altamira, que siguen padeciendo constantes apagones de la CFE y una mala calidad del AGUA de COMAPA, servicios que son muy necesarios y muy caros.

Ivette Montalvo, vecina del citado fraccionamiento indico que ya ha perdido la paciencia y si en este esta semana las fallas continúan y ya se organizan para bloquear la avenida de la industria a la altura del kilómetro del 20.

Y señalo que es una situación que les ha afectado. No estamos aguantando la situación. No hay manera de sobrevivir a esta situación. Ya no podemos más”. Un día estamos sin AGUA, otros días constantemente sufrimos por la falta de luz eléctrica, por los constantes apagones.

Por otra parte los vecinos mencionaron que ya se están organizando para poner demás en contra de COMAPA y CFE, por el pésimo servicio y caro, porque hasta por terrenos vacíos LA COMAPA a cobra 170 pesos mensuales.

Explicaron que COMAPA ALTAMIRA presta un pésimo servicio porque en algunos sectores los ha dejado hasta tres días sin agua y cuando regresa sale muy socia de la llave, por lo que debemos esperan otras 12 o 24 horas para utilizar el servicio.

De la CFE ya estamos “hasta la madre”, porque constantemente y a cada rato sufrimos apagones, y eso es todos los días.

Si no se meten las demandas no habrá más que bloquear la carretera federal y la Avenida de la Industria, pues manifestó que “desgraciadamente solamente con mediante estas medidas la Comisión Federal de Electricidad y la COMAPA atiende las demandas y dan soluciones de lo contrario los problemas siguen.