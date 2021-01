Antonio Del Ángel, será el candidato a la alcaldía de Altamira por Movimiento Ciudadano

*El Precandidato, ex regidor y líder de Movimiento Ciudadano, mantiene permanente contacto con la militancia y la visita casa por casa para lograr su objetivo y anuncio que al recibir las muestras de apoyo de parte de la militancia ha lanzado un mensaje de unidad y el compromiso de impedir que lleguen al partido arribistas con incapacidad e improvisaciones a buscar “colarse” por una candidatura por Movimiento Ciudadano.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Luego de anunciar que irá por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Altamira, el ex regidor y actual precandidato revelo que ha mantenido un permanente contacto a con la militancia no en épocas electorales, sino que desde siempre, por ello al recibir las muestras de apoyo llamo a la unidad y en su mensaje al interior de su partido se comprometió a impedir que llegue gente improvisada y con incapacidad a mal gobernar el municipio.

Así el precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, realiza diariamente visitas de casa por casa para lograr el apoyo de la militancia que lo ha recibido con muestras de apoyo a su precandidatura.

Antonio Del Ángel Del Ángel, comento que a coincidió con la militancia de Movimiento Ciudadano y en su gran mayoría con los ciudadanos que están hartos y cansados de los mismos políticos, que solo buscan saciar sus intereses personales, dejando siempre fuera lo más importante que es el de trabajar para el progreso.

Más adelante Del Ángel Del Ángel, quien siempre ha trabajado hombro con hombro con la militancia de Movimiento Ciudadano, expuso que la opinión ciudadana de la militancia es que se busque caras nuevas, no quieren que gobiernen los mismos que no han dado buenos resultado, pues obviamente la gente ya no quiere que repitan, se requiere de gente honesta, honrada, gente trabajadora.

El precandidato de Movimiento Ciudadano, señaló; “afortunadamente yo no voy a ciegas, siempre he estado a la lado de la gente y he ayudado a resolver gestiones, no solo de la militancia, si no que directamente de la gente, se las necesidades de la población y de los sectores más necesitados de nuestro municipio.

Por ello al recibir las muestras de apoyo de parte de la militancia de Movimiento Ciudadano lanzo un mensaje a la militancia de unidad y aseguro que: será el próximo candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Altamira.