Bloquean pescadores calle; exigen a AMLO precio justo al Diésel marino

Es la cuarta ocasión que se manifiestan y no han encontrado eco a sus demandas por parte del gobierno federal. No pudieron salir a trabajar porque el costo del combustible que usan los barcos está muy caro

Por: María de Jesús Cortez

Más de dos mil pescadores se manifestaron este martes en la colonia Morelos exigiendo al gobierno federal un precio justo por el Diésel marino ya que el costo es muy alto y eso les impide que sus patrones saquen las embarcaciones a trabajar. En su movilización, los afectados cerraron la vialidad en la calle Heriberto Jara y pararon un tren que pasaba por ese lugar.

Son 188 barcos los que componen la flota pesquera y además de los dos mil trabajadores están las familias de cada uno de ellos, situación que dicen ya no pueden soportar pues tienen aproximadamente seis meses sin trabajar, en parte por la veda del camarón que se supone concluía este 15 de septiembre y en parte porque ya resulta impagable el Diésel.

Los pescadores comenzaron a congregarse a temprana hora y al dar las 9 de la mañana se atravesaron a lo largo de la calle Heriberto Jara y empezaron a sacar sus pancartas con diferentes leyendas, todas dirigidas al gobierno federal.

“Nunca nos habíamos quedado sin salir a pescar”, “Ya deberíamos estar en el mar listos para trabajar”, “Apoyo al Diésel marino señor presidente”, “Queremos su apoyo para el subsidio de Diésel marino o nos quedaremos sin trabajo”, “Queremos nuevo precio al Diésel marino”, se leía en algunas cartulinas.

Cabe destacar que los dos mil trabajadores se dividieron en al menos tres grupos quienes en distintos tramos de la citada arteria se manifestaron, colocando además mecates, toldos a media calle y estacionando autos para impedir el paso vehicular.

Al ser entrevistado al respecto, quien dijo llamarse Raúl Castellanos expuso a los medios de comunicación que este martes debieron haber salido a pescar pero no pudieron y por ello decidieron manifestarse pues están apoyando a sus patrones, además de que ellos también salen perjudicados.

“Queremos ya no un subsidio sino un precio justo al Diésel para poder seguir laborando, tenemos casi 6 meses sin trabajar, nos ampliaron el decreto 10 días más y nosotros ya tenemos ganas de salir a trabajar en la casa no hay nada para sobrevivir, hasta ahorita no hay nada de respuesta y estamos esperando y hasta ahorita el gobierno no nos ha dado nada”, detalló.

Por su parte, Lorenzo Valencia Córdova señaló: «Esta situación ya es intolerable, está en 20 pesos el litro, cuando en Estados Unidos está a siete pesos, queremos que cuando menos lo ajusten a 10 u 8 pesos porque de dónde va a agarrar el armador un millón 600 mil pesos para avituallar un barco y las vedas ya son más largas, yo no sé por qué lo hacen si la veda estipula 3 meses, 105 días, y cada vez son más largos los períodos y no nos hacen caso las autoridades ni estatal, ni federal”.

Hicieron ver que si bien es cierto a unos pescadores les dieron 7 mil 200 pesos, pero no a todos además de que ese dinero no les duró más que unos días.

«Algunos barcos necesitan 40 mil o 60 mil litros de diésel, entonces con qué nos van a pagar o a dar préstamos. Yo en lo personal tengo 3 meses sin poder surtir una receta porque son mil 300 pesos y no hay trabajo, y así muchos compañeros”, aseveró otro pescador.

Los pescadores insisten en que el gobierno federal apoye a los de ese sector y que no se van a mover hasta que alguien les responda de manera positiva.

Por último, casi a las 11:00 horas los pescadores impidieron el paso del tren en el tramo donde estaban haciendo su protesta.