Bloquean pescadores la avenida Hidalgo; toman oficina de Pesca

*Ninguna autoridad ha respondido a sus demandas de subsidio para el diésel marino y apoyo económico para todos los que trabajan en esa actividad

María de Jesús Cortez

Luego de que no tuvieron respuesta del gobierno tras el bloqueo de calle que hicieron en la colonia Morelos para pedir a la Federación que baje el precio del diésel, entre otras demandas, este viernes pescadores bloquearon la avenida Hidalgo y tomaron las oficinas de Pesca porque en esa dependencia no los quisieron recibir.

A las 08:00 horas los manifestantes comenzaron a llegar a la avenida Hidalgo, donde se ubica el edificio Mélik que es donde se encuentran las oficinas de Pesca, instancia a la que compete este problema.

Los trabajadores de la pesca, más de doscientos, acudieron a dialogar con autoridades federales pues no han tenido respuesta a las demandas que tienen tanto de subsidio del diesel marino como del apoyo federal de 7 mil 200 pesos que dicen muchos no han recibido.

Pancartas en mano, sobre la avenida esperaron cientos de trabajadores mientras que un comité representativo subió a las oficinas de Pesca en busca de dialogar con el titular.

Como la respuesta tardaba los pescadores decidieron bloquear la avenida Hidalgo a la altura de la calle Francita donde se apostaron, situación ante la que llegaron agentes viales para desviar el tráfico vehicular.

Los pescadores señalan que los patrones, los armadores no tienen dinero para pagar un diésel tan caro por lo que si no los apoya el gobierno con ese subsidio no podrán abastecer sus barcos y ellos se quedarán sin empleo.

Modesto Valencia Córdova, Capitán del Barco Pesquero Marbel II, dijo que el pasado 18 de agosto estuvieron 3 horas bloqueando la calle Heriberto Jara en la colonia Morelos exigiendo este beneficio, pero no les solucionaron nada por ello iban en un segundo intento a las oficinas de Pesca donde tampoco les solucionaron nada por ello decidieron tomar las oficinas pues dicen que ni siquiera los recibieron.

«Un barco se lleva 60 mil litros de diésel y a 20 pesos el litro y no es costeable, y hay mucha gente atrás de nosotros, la familia, soldadores, que voltee a ver el gobierno hacia nosotros, qué hacemos? en la Calzada Blanca nadie nos hizo caso», refirieron los inconformes.

Señalan que han pasado 5 meses de veda y si el gobierno cree que con 7 mil 200 pesos, van a salir de problemas están equivocados.

«Mejor que se quede con sus 7 mil 200 pesos y devuelva el subsidio, porque los da al año y no sirve para nada», aseveraron.

Criticaron que ningún diputado los ayude y dejaron en claro que ahorita todos están escondidos como los cangrejos «y cuando quieren el voto ahí andan tras de uno».

Dijo que va a terminar la veda del camarón y muchas embarcaciones no van a poder salir a pescar ante el alto costo del diésel marino que no podrán adquirir los armadores y ellos se quedarán sin empleo.

Horas después, tras dialogar con agentes viales, los pescadores aceptaron permitir el paso vehicular en el carril de alta de la avenida Hidalgo de norte a sur y dos carriles, el de baja y media de sur a norte.

Fue a las 11:35 horas que los manifestantes retiraron el bloqueo de la calle y se pusieron de cada lado de la acera para seguir con su plantón; mientras otro grupo que acudió a la oficina de Pesca no permitió la entrada a laborar del personal en esa dependencia.