Caos y miles de pesos en pérdida por bloqueo de la carretera Tampico – Mante por agricultores.

Exigen el pago de indemnización por el uso de suelo que la SCT utilizó para la construcción de una parte de la carretera Tampico – Mante que pasa por Cuauhtémoc y Esteros.

Por: José Juan Tomas.

Altamira, Tamps.- Desde las 9 am un grupo de por lo menos 140 agricultores con todo y familia bloquearon la mañana de este día la carretera Tampico Mante a la altura del km 50 entre el Ejido Esteros y Villa Cuauhtémoc en la zona sur del Estado.

Los inconformesExigen el pago de indemnización por el uso de suelo que la SCT utilizó para la construcción de una parte de la carretera Tampico – Mante que pasa por Cuauhtémoc y Esteros.

Los manifestantes señalaron que no se retiran hasta que no les paguen el recurso que ya les otorgaron de la Federació refirieron que la Federación entregó el presupuesto de estas 11 hectáreas la oficina regional de la SCT en el Estado y estos han hecho caso omiso.

Los agricultores amenazaron que si no tenían respuesta este día no se quitarían y que podrían estar una semana quince días, un mes o hasta todo el año pero que no quitaran el dedo del región de lo que señalaron que les corresponde.

La molestia ocasionada fue demasiada a tal grado que se calentaron los ánimos y los amenazaban con aventa los vehículos en contra de los agricultores, hasta el corte de está edición ninguna autoridad habia acudido sólo la Fiscalía General de la República para levantar un carpeta de investigación por el delito de bloqueo a la vías de comunicación federales así como también elementos de la Guardia Nacional quienes pidieron que abriera la circulación por laspsos de tiempo a ya que hasta las 4 de la tarde la fila de unidades motrices era de más de 15 kilómetros en ambos sentidos a lo cual los agricultores se negaron.