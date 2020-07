CFE debe responder por su mal servicio a la población: Miguel Gómez

*El legislador local por el distrito XVIII, consideró que es necesario que la Comisión Federal de Electricidad, debe de ser regulada ante las constantes fallas en su servicio y la burocracia para atender los reportes de los usuarios.

Por: Gerardo Meza

Altamira Tamps.– Luego que diversas manifestaciones en contra de la Comisión Federal de Electricidad por el pésimo servicio, así como la burocracia para atender las diversas inquietudes de la ciudadanía, el diputado local Miguel Gómez Orta, consideró que la paraestatal debe de ser responsable y actuar de manera inmediata para resolver la problemática que aqueja los usuarios.

El legislador loca por el distrito XVIII que comprenden Altamira y Aldama, reveló que luego de las últimas lluvias hubo sectores con más de 70 horas sin el servicio de energía eléctrica por lo que considera que la CFE Altamira, tiene que rendir cuentas por la afectación que provoca a la población, así como el de considerar los días sin luz en los hogares y hacer un ajuste que beneficie económicamente a los altamirenses.

En éste mismo contexto Miguel Gómez reveló que al reanudarse la próxima sesión en el Congreso, del estado emitirá un exhorto para hacerte un recordatorio a la CFE que es una empresa de «clase mundial» y esto solo lo muestran cuando llegan los recibos con altos cobros y no esperan ni un día y «si no pagas te la cortan, así si cobran como un servicio de calidad, también al al igual queremos que den un servicio de calidad ya que se paga y se paga bien caro», puntualizó.

Miguel Gómez añadió que durante la pandemia por el coronavirus y la crisis económica en los hogares no se pueden dar el lujo de tirar comida y debido a que. es deficiente el servicio de la CFE, esto impacta de manera negativa a comercios, pero sobretodo en los hogares donde hay personas de la tercera edad y niños, además de que productos y alimentos se echan a perder y de éstas afectaciones la paraestatal no se hace responsable, citó.

«El servicio es lento, incluso ignoran a la gente que quiere hacer su reporte en el 071, le pedimos a gente que se quede en casa pero en casa no hay luz, la comida se descompone, ahorita no son tiempos para que las familias tiren todo porque la CFE no les puede reestablecer el servicio de manera inmediata», señaló Miguel Gómez.

El diputado local puso como ejemplo a los vecinos del fraccionamiento Laguna Florida, quienes acudieron a las oficinas de la CFE en Altamira y los tuvieron por horas esperando ser atendidos, incluso poniéndolos en riesgo de algún contagio de coronavirus, porque en las oficinas no cuentan con el servicio del filtro sanitario, para tomar la temperatura, no cuentan con el tapete sanitizntee ni la aplicación de gel antibacterial, concluyó Miguel Gómez.