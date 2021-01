Chucho, Món, Rosa y Nora Gómez fórmula panista que se registrará este domingo en precandidatura

*Diputaciones locales, federales y reelección a alcaldía. Deben estar en el Comité estatal del blanquiazul para hacer el trámite correspondiente

María de Jesús Cortez

La fórmula panista integrada por Rosa González, Chucho Nader, Edmundo Marón y Nora Gómez, se registrará este domingo ante el Comité estatal del Partido Acción Nacional con sede en Ciudad Victoria. Ellos van en busca de la diputación local, federal y reelección para alcaldía.

Fue Rosa González, actual diputada del blanquiazul quien dijo que mientras su partido decide, ella se registra como precandidata y seguirá trabajando.

“Cumpliendo con mi responsabilidad porque todavía me queda hasta octubre de este año. Nos registramos obviamente el presidente municipal Chucho Nader, Mon Marón y Nora Gómez, es toda la formula, los dos diputados locales, diputado federal y el alcalde. Yo me voy a registrar para la diputación federal, como ustedes saben la convocatoria del PAN nacional salió por equidad de género salió mujer, y me voy a registrar como precandidata a diputada federal y ya veremos lo que dice el partido», explicó.

Dijo que ya después si tiene la fortuna de que la consideren como su candidata entonces ya dará el paso a seguir.

La diputada local comentó también que buscará la diputación federal pues considera que si la convocatoria nacional salió que quien los represente debe ser mujer y ella ya está en el Congreso Local es natural que sea ese el siguiente paso.

“Además, nosotros los diputados locales hemos sido muy críticos de los diputados federales, sobre todo los que no son de nuestro partido, que no han defendido a Tamaulipas, que no han traído recursos extraordinarios al Estado y ésta es una manera de trabajar por Tamaulipas, traer algo y defender lo que le corresponde a esta entidad, que es algo que hemos estado diciendo desde que empezó la legislatura local, defender el presupuesto que le corresponde a Tamaulipas de acuerdo a lo que nosotros aportamos”, detalló.

Sobre el registro en la capital del Estado, la diputada dejó en claro que sólo irán los que integran la fórmula, los suplentes, un acompañante y ya porque por las medidas sanitarias así lo exigen.

Ya será en el mes de febrero que se decida si abanderará al Partido Acción Nacional en busca de la diputación federal y si es el caso pedir licencia 90 días antes de la elección, aunque aclaró que no están obligados a hacerlo, pero si lo hacen sería en marzo.