Colectiva registra 28 casos de extorsiones contra mujeres.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La Colectiva Feminista Tamaulipeca tiene un registro de 28 casos documentados de violencia cibernética durante el presente año, tratándose de jóvenes que oscilan entre los 14 y 26 años.

La presidenta de la colectiva, Nury Romero Santiago, señaló que se sigue dando este tipo de violencia, donde las víctimas son extorsionadas hasta por 8 mil pesos, esto a cambio de no difundir sus fotografías íntimas.

Resaltó que aquellas que no tienen la forma de “pagar” lo que les piden, son obligadas a regresar con su agresor para continuar siendo utilizadas por ellos.

“Las amenazan con subirlas a las redes, ha habido casos que han subido a las redes y la verdad una vez que algo sube a la nube nada lo borra como una pared que se pinta y se borra con jabón, con agua, con un solvente nada se borra afecta a una persona el resto de su vida, así como exigen que no haya violencia que también exijan que no la haya hacia la mujer, la verdad es muy lamentable que para el congreso del estado las mujeres de Tamaulipas no signifiquen nada”.

Indicó que ya se han dado casos donde se sube la información a internet, por lo que una vez que eso sucede ya no hay forma de eliminarlo, lo que causa un daño en las víctimas, que por temor a ser juzgada o que no se atienda su denuncia, no lo da a conocer.

Expuso Romero Santiago, que con la pandemia sanitaria, los casos de violencia en contra de la mujer se han incrementado, algo que ocurre en todos los estatus sociales, por lo que no descartó que existan más casos de los que llevan documentados como colectiva.