Comapa Altamira en QUIEBRA PRACTICA; pueblo no paga agua

*Opera en número Rojos, ya que solo el 38 por ciento de la ciudadanía paga el recibo del agua.

Por: José Juan Tomas.

Altamira, Tamps.- bajo una severa crisis económica se encuentra operando la COMAPA Altamira, ya que sólo el 35% es número de usuarios que pagan el servicio de agua. Víctor Castillo subgerente técnico de la Comapa Altamira, señaló que la ciudadanía ha dejado de pagar el servicio lo cual ya está dejando mermada las finanzas de COMAPA.

«La situación de la Comapa pues como saben debido a la pandemia estamos en una situación difícil, estamos en crisis, les pedimos de la manera más atenta por favor pasen a pagar sus recibos del agua, es en serio, ya no podemos continuar si no pagan su recibo del agua, dependemos de ustedes es la única entrada que tenemos, a la mejor dicen que exagerados, no, están pagando el 38 por ciento del padrón, nosotros pagamos el 100 por ciento de la energía eléctrica porque esa así es, el 100 por ciento de salarios, el 100 por ciento de químicos, el 100 por ciento de todo y la gente nada más nos paga el 38 por ciento, ayúdenos porque nos vamos a quedar sin agua, no estoy bromeando, hay crisis económica en la Comapa».

Refirió que la falta de pago de parte de la Ciudadanía podría dejar sin agua a los usuarios ya que enfatizó que los proveedores ya no quieren darles créditos y la situación de crisis económica que pasa la COMAPA es demasiado.

«En el municipio, en el estado y en todo el país, la pandemia nos ha pegado fuerte y a pegado en economía de todas las familias, ahora, hagan un esfuerzo en serio, el agua no es tan costosa, son 150 pesos, deberás cuando no tengamos el agua en nuestras llaves van a decir, y va a llegar el momento en que va a pasar eso, para que llegamos a ese extremo, necesitamos sus recursos para seguir operando, los químicos son muy costosos, todo el sulfato de aluminio, el polímero, el cloro, todo eso es en dólares, el dólar está muy caro, nuestros proveedores ya no pueden tampoco aguantarnos porque también nos dan un crédito pero también llegamos un tope en que decimos ya no puedo porque a mí tampoco ya no me aguanta mi proveedor, es una cadena, entonces va a llegar el momento en que necesitamos que por favor paguen sus recibos porque van a ver cuando estemos sin agua, yo no les quiero mandar el agua sucia para nada, si veo que el agua no está en condiciones les voy a tener que cerrar la llave porque es la responsabilidad del organismo la salud de todos ustedes y que les mande el agua que tenga impurezas o el agua con color no está mala, sencillamente no está dentro de la norma pero ahorita ya se corrigió ese problema y ahorita ya estamos bien pero no vamos a durar mucho tiempo porque no tenemos recursos, entonces le agradecería a todo mundo que hagan ese esfuerzo y paguen su recibo del agua, no podemos estar así, ahora que no tengamos agua porque va a ser inminente porque la CFE no me dice a si te voy a perdonar, no la CFE llega y te corta la luz porque no pagaste. Hay proveedores que dicen ya no puedo porque si no me pagas el diésel yo ya no puedo operar la máquina, tenemos que pagarles y la Comapa está en una situación difícil en este momento

De 100 recibos que se hacen, 75 no se pagan, así de fácil entender, no se paga el agua, hay que pagarla, el agua es económica, el agua es base fundamental de la Salud y si no la pagan lo primero que va a pasar es que no vamos a poder pagar los recibos de energía eléctrica

No es un problema que lo pueda resolver el municipio porque el municipio está igual, no es un problema que lo pueda resolver el Gobierno del estado, tenemos que juntarnos todos para salir de este problema, hacer ese esfuerzo, ya no pague tu teléfono celular un rato, sabes que apóyale a la Comapa ya no pagues tu Sky o cosas que sientas que no son prioridades pero el agua si para cocinar, para la salud, para la pandemia en la que estamos ahorita

De qué sirve que sea uno enérgico si la gente se vuelve a reconectar, no hay esa educación de sabes que, me cortaron el agua voy a ir a pagarla, no es más fácil reconectarse y eso es lo que pasa que la gente se reconecta y no hay suficiente personal para andar cuidando a todo el mundo, somos adultos tenemos que madurar y tenemos que aprender a apreciar lo básico de la vida, es agua es básico en la vida».

Refirió que solo un 35% es la cantidad de personas que si pagan el servicio del vital líquido.