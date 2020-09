Deja SCT a operadores federales sin trabajo; oficina sigue cerrada

*Ferrocarrilero no puede realizar sus funciones porque no le renuevan su licencia. Al parecer oficina abrirá hasta enero de 2021; otros empleados podrían estar en la misma situación

María de Jesús Cortez

Luego de que a causa de un accidente un trabajador ferrocarrilero estuvo incapacitado durante varios meses, ahora no puede regresar a trabajar pues, por la pandemia por Covid-19, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, no hay quien le renueve su licencia situación que el afectado dice no es posible que suceda pues tiene casi un mes sin trabajar y por ende sin llevar el sustento a su familia.

El delegado de Previsión Social del Sindicato de Ferrocarrileros Rodolfo Torres Sánchez, denunció que el área médica de la SCT está sin funcionar y ni hay para cuando regresen, mientras tanto quienes necesitan ese documento para trabajar no pueden hacer nada.

Acompañado de Mario Alberto Estrada Morales, el líder de los jubilados ferrocarrileros dijo que al ser ese compañero dado de alta hace ya un mes en el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede regresar a sus labores debido a que le exigen un certificado médico expedido por el área de Medicina Preventiva de la refería secretaría pero allí no están trabajando.

“El Seguro Social ya cumplió, ya lo dio de alta, pero ellos (SCT) dicen que necesitan el examen médico de la Secretaría de Comunicaciones. Ellos no aceptan un examen médico del Seguro Social, no obstante que el Seguro Social es la máxima autoridad”, dijo el informante.

Rodolfo Torres consideró que hay mucha negligencia de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no hay guardia en dichas oficinas y regresan a laborar hasta el mes de enero del 2021.

Torres Sánchez, presumió, sin que le conste, sobre una red de “coyotaje” que existe en las oficinas locales de la SCT, pues menciona que ya tienen antecedentes de que él personal cobra hasta 3 mil pesos por expedir de forma rápida las licencia para los maquinistas, así como de otro tipo.

“El presidente tiene razón (Andrés Manuel López Obrador), dijo que la corrupción arriba ya se había acabado, pero que había corrupción abajo”.

Señaló que el actual Jefe de la Oficina de la SCT tiene un año en el puesto y del cual, aseguró no tener queja alguna, pero sí de los subalternos.

Y es que hizo mención que un agremiado de nombre Efraín Córdova Rodríguez, mismo que ya falleció, le informó que tuvo situaciones similares y que tuvo que pagar de 2 a 3 mil pesos para que le expidieran las licencias.

“Una vez le dije, -Efraín, qué problema tienes en la Secretaría y me dijo-, ya lo resolví, con dinero y le dice –eso está mal-, pero bueno, es tiempo pasado, porque el nuevo jefe de estas oficinas tiene un año.

“El encargado es muy vertical, pero sí, dentro del personal, quizás haya coyotaje”, concluyó el entrevistado.