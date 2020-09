Desafiarán pescadores la veda; saldrán a mar pese a prohibición

*Un nuevo decreto marca que se amplió la veda de camarón y ahora terminará hasta el 24 de septiembre pero al menos diez barcos de la zona ya están listos para salir pues este 14 ya terminaba la prohibición

María de Jesús Cortez

Aun cuando un nuevo decreto marca que la veda del camarón se ampliará y seguirá vigente hasta el 24 de septiembre, algunos barcos van a desafiar a la autoridad y saldrán a la captura, reveló Alicia Hernández Ogazón, líder de pescadores, pues dijo que necesitan trabajar y Capitanía de Puerto que está «a la deriva» les pone muchas trabas para hacer su actividad.

«De qué se trata. Capitanía está con que tú vas tú no vas. Me siento enferma pero si empiezan a rechazar libretas voy a ir porque capitán no hay, la Capitanía de Puerto está a la deriva, nomás están checando mandan a hacer despacho y van para allá pero les están poniendo peros y en esta pandemia no deben poner peros, el encargado de Navegación que es el que dice salen o se quedan debió programar prórroga para que así salieran pero está muy disturbado allí todo eso», señaló.

La líder de despicadoras y pescadores cuenta que al menos diez barcos sí van a salir este martes a mar aunque el decreto marque aún prohibición pues señala que no todos se ponen de acuerdo «están desunidos, unos sí otros no, van a mandar unos hoy, otros mañana pero la salida oficial es el 24 de septiembre, por decreto», recalcó.

Hernández Ogazón criticó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no envié gente para que diga una fecha exacta y no estén poniendo trabas con lo de las libretas.