Desconoce Sector Salud de 33 plataformeros aislados en hotel

*Ni la Jurisdicción Sanitaria ni Coepris Tampico y Altamira dijeron saber del caso. Finalmente señaló Coepris Altamira que toca a Sanidad Internacional pero a ellos nadie les notifica

María de Jesús Cortez

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria II Héctor Pérez Monsiváis, el titular de Coepris en Tampico y Madero, Luis Gerardo Moncada Moncada, así como el titular de Coepris Altamira, Roberto Leal, dijeron desconocer del traslado de los 33 pacientes de plataformas hacia un hotel de la localidad. Fue el de Coepris Altamira quien reveló que ese caso estuvo a cargo de Sanidad Internacional ubicado en el Puerto de Altamira, por estar en zona federal.

Sin embargo, dejaron entrever la falta de coordinación entre autoridades sanitarias para tener bajo control ese caso donde se corre el riesgo de que se desate un contagio masivo pues ninguna de estas tres autoridades tomó conocimiento de la llegada de los 33 plataformeros contagiados por Covid-19 a un hotel de la zona centro de la ciudad y por ende nadie de ellos supervisa para evitar que esos trabajadores contagien a más gente.

Héctor Pérez, responsable de la Jurisdicción Sanitaria II respondió ante el cuestionamiento del caso: «cuáles plataformas. Ah no sé fíjate, eso quien lo genera es Coepris».

En tanto Luis Gerardo Moncada Moncada señaló: «Que de los qué? no sé nada de eso no me asuste!, es que en Altamira hay otra persona que coordina Altamira, Roberto, sería con él, yo no tengo el dato, no sé nada de eso, déjeme preguntar».

A su vez, el titular de Altamira respondió lo siguiente ante la misma pregunta sobre si sabía del caso de los 33 plataformeros aislados en un hotel del centro de Tampico. «Cuál. No para nada, fue la empresa, ah. Mira ando en Ciudad Victoria, no nos reportaron, fue dentro de sanidad internacional?, en el puerto? Pásame nombre de la empresa, cómo se llama?