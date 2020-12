Discriminan a la comunidad LGBTTTIQ+ En hospitales, centros laborales y en la sociedad

*Miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ denuncian que son discriminados en hospitales de la zona cuando acuden a solicitar atención médica para la aplicación de hormonas para cambio de género.

*Por: José Juan Tomas.

Un verdadero vía Cruces viven miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, en hospitales de la zona al acudir a solicitar la aplicación de hormonas para el cambio de género lo cual ya ha ocasionado que integrantes de esta comunidad se tengan que hormonizar clandestinamente ocasionado que pierdan la vida ya que en los hospitales públicos no les brindan la atención.

Así lo señaló la Lic. Harley Frida Parral Rocha activista de la Asociación conexión joven Ac quien refirió que además de recibir discriminación en los hospitales también son discriminados al acudir a solicitar empleo lo cual lamento que no haya inclusión laboral.

«Tenemos un índice muy grande de compañeras que se están hormonando de manera clandestina, he visto compañeras que fallecen por que no se les apoya en el sector médico se les niega el tratamiento hormonal, hemos hecho mucho hincapié y hemos denunciado pero no se nos hace caso, en el año pasado tan sólo en cambio hormonal fallecieron entre 10 a 20 compañeras.

La comunidad LGBTTTIQ más han sido discriminadas no de ahorita siempre hemos sido discriminadas tanto en el sector laboral, sector deportivo y en el sector salud, siempre hemos acudido con instancias para que se nos apoye con tratamientos médicos, porque la mayoría de las personas compañeras que se dedican al trabajo sexual, pues están expuestas además de enfermedades de transmisión sexual pues obviamente también a discriminación por parte de las personas, hay compañeras transexuales y transgénero que llevan un tratamiento de reemplazo hormonal para que su aspecto físico vaya modificándose, pero no es nada económico , entonces el hecho de ir acudir a una instancia de salud no nos proporcionan las hormonas, no nos proporcionan los tratamientos, que como te repito no son nada nada económico entonces ahorita sin trabajo por la pandemia hay compañeras que se han visto muy golpeadas dentro de su sistema de salud».

Parral Rocha enfatizó que lamentablemente también hay compañeras que han sufrido discriminación en centros laborales al acudir a solicitar empleo ya que dentro de la comunidad hay personas preparadas académicamente y simplemente por ser homosexual o transexual no los aceptan.

«En la diversidad sexual en lo que viene siendo en la comunidad hay compañeras que tienen muchos empleos hay compañeras que son travestis, amas de casa estilistas cocineras e inclusive profesionistas, pero desgraciadamente la inclusión laboral es un tema muy importante porque de hecho de que las personas de la comunidad lleven su currículum, este con una profesión son discriminadas y en la zona no hay inclusión labora». Finalizó la entrevistada.