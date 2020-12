En la cuerda floja se encuentra la alianza entre morena y PVEM.

Por José Juan Tomas.

Altamira, Tamps.- Sin resolverse la coalición en la que podría morena y el verde ecologista de México( PVEM), ya que a decir de la presidenta del Comité ejecutivo municipal del verde ecologista Melva Eglade Solís Gutiérrez, quien refirió que a pesar de este en negociaciones con los dirigentes de morena no se ha concretado la alianza entre los dos partidos.

«En el Nacional están planteando de que vallamos en alianzas con morena, bueno se está planteando la alianza pero como ya se rompió en otros Estados no dudo que aquí no se rompa, pero estaría mejor que vayamos solos porque no se ha llegado a ningún acuerdo tenemos la estructura para ir solos porque nuestros candidatos no tienen cola que les pisen».

Solís Gutiérrez señaló que el partido tiene desde hace dos años sin recibir prerrogativas además criticó la alianza que realizará el «PAN PRI Y PRD», con miras del 2021 ya que señaló que siempre han sido los mismos pero esta ocasión hicieron las pases para tratar de ganar las elecciones ya que el PRI va a la quiebra.

Por lo que enfatizo que el verde siempre ha sido un partido solo con candidatos diferentes pero cabe señala que en por lo menos 4 elecciones como candidato y su hijo en 2 por lo que los candidatos del verde sean diferentes es de dudarse.