ENTREGARÁN CINCO MIL PRESERVATIVOS Y OTROS APOYOS.

Por: José Juan Tomas.

América Sandoval Morales, Secretaria Estatal de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de Las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del Partido de la Revolución Democrática dió a conocer la entrega de diversos apoyos gestionados ante la iniciativa privada y varias dependencias gubernamentales.

Sandoval Morales mencionó que estas gestiones que realizó son con la finalidad de dar respuesta y solución a diversas peticiones y solicitudes que ha recibido de la militancia del PRD.

«Me complace comunicarles que tenemos para apoyar gratuitamente:

Cien cobijas, 100 despensas de verdura, 600 juguetes para niña y niño de escasos recursos, 50 lentes graduados para niña o niño de escasos recursos, 200 exámenes de vista gratuitos, 200 lentes graduados a costo de recuperación, 20 bastones a quien lo necesite y no tenga posibilidades de adquirir uno, 50 cirugías de esterilización para perras en situación de calle, de hasta 10 kg de peso, 50 consultas médicas veterinarias, 100 anillos de la empresa CARRUEL de la campaña de conciencia “Que no sea tu último texto”, 300 desparacitantes veterinarios para perros de hasta 10 kg, 1000 ampolletas cutáneas contra pulgas y garrapatas para perros de 4 a 30 kg , 100 vacunas antirrábicas,

LA NECESARIA Asesoría Jurídica, EL NECESARIO Medicamento del cuadro básico que se entregaran con respaldo de receta médica para evitar auto medicarse. Y como broche de oro 5000 Preservativos, Inyecciones Hormonales Perlutal con Estrógenos Estradiol y Parches Hormonales Ebra.

América Sandoval hizo incapie que el Partido de la Revolución Democrática en este momento no cuenta con prerrogativas, por lo que toda esta ayuda es con recursos propios y de amigos que dieron una respuesta positiva a sus gestiones, por lo que les agradeció públicamente.

«AGRADEZCO INFINITAMENTE A MIS AMIGOS QUE ME APOYARON Y GRACIAS A ELLOS PUEDO HOY OFRECER ESTE APOYO:

A LABORATORIOS NORVET,

A LA ESCUELA DE MANEJO CARRUEL, AL RESTAURANTE “EL TAMAULIPECO”,

A ZOONOSIS DE TAMPICO,

A LA FUNDACION “PATITAS DE LA CALLE”,

AL BUFETE JURIDICO DEL LIC. GERARDO PADRON,

A OPTICA RENOVA VISIÓN,

A LA SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS DRA. GLORIA GAMBOA,

AL SUB SECRETARIO DE SALUD DE TAMAULIPAS LIC. HENRY NADER Y A VARIOS AMIGOS ALTRUISTAS QUE ME PIDIERON PERMANECER EN EL ANONIMATO.

A TODOS Y CADA UNO DE LOS MENCIONADOS, MI ETERNO AGRADECIMIENTO»

En cuanto a la entrega de 5000 condones, la Secretaria de Diversidad Sexual señaló, «Como se darán cuenta tenemos 5 mil Preservativos para entregar, no sé realmente cuanto cueste cada uno, pero sí sé que se trata de varios miles de pesos, no enfoqué mi atención en el costo económico, realicé las gestiones necesarias pensando en que se trata de 5 mil jóvenes que podrán tener protección, de evitar 5 mil embarazos no deseados, de 5 mil prevenciones de contagios venéreos, de 5 mil casos de sexo seguro, de 5 mil prevenciones de propagación de VIH y lo primordial, de 5 mil vidas salvadas.» Enfatizó

«Por lo que convoco a grupos de jóvenes, a la comunidad LGTTI, a grupos de Trans y a toda persona que necesite el apoyo de los preservativos, a que me envíen sus solicitudes por mensaje de WhatsApp al celular 833 344 55 38, se manejará todo con discreción y sus datos serán reservados.

Del mismo modo les doy a conocer que realizaré un recorrido por los 11 Comités que el PRD tiene instalados en Tamaulipas, con la finalidad de llevarles este importante apoyo que va dirigido a preservar la salud y la vida.

Y es de importancia mencionar que todos sabemos que el PRD actualmente no cuenta con prerrogativas, ósea, presupuesto económico para designar para gastos, por lo que aclaro que todo lo realizo con recursos propios provenientes de mi trabajo, tengo la camiseta bien puesta, por amor a mi partido, orgullosamente soy PRD». Finalizó América Sandoval