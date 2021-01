Familiares de 200 desaparecidos acusan indiferencia de gobierno para ayudarlos

*Creen que como no son familiares de las autoridades los no localizados que no les importa que se hagan acciones que permita dar con su paradero, vivos o muertos

María de Jesús Cortez

Al gobierno no le interesa apoyar en la búsqueda a familiares de desaparecidos, reveló la representante de «Justicia Tamaulipas AC», Dulce Vallejo Castillo pues dijo que no se trata de familiares de ellos. Aun así, el grupo que ella representa sigue insistiendo en el tema.

La mujer dijo que, en su caso, lleva una década sin saber nada de su hijo. Sin embargo, no quita el dedo del renglón por lo dijo que será el próximo sábado 23 de enero cuando viaje a Ciudad Victoria para conocer la respuesta a su solicitud de búsqueda en campo ante autoridades de justicia.

«Fui a Victoria a hacer la petición ante el MP para solicitar búsqueda en campo o en vida, tengo que ir el 23 de este mes para ver qué respuesta da el licenciado Macías para hacer la búsqueda, nadie nos apoya en este dolor tan grande que nosotros sentimos y realmente no tenemos total apoyo de las autoridades porque no son familiares de ellos ¿Qué les puede interesar?, nosotros sí porque somos las afectadas, porque nos duelen nuestros hijos los andamos buscando porque nadie más».

Aunque ella hace 10 años que no sabe nada de su hijo, ella dice que sigue en pie, en la lucha no nada más por su hijo sino por todos los desaparecidos.

Vallejo Castillo calculó que en Tamaulipas son más de 200 personas las desaparecidas de las que 93 pertenecen al sur del estado y sus familiares llevan años intentando ubicar el paradero de sus seres queridos.

«Nosotros tenemos en la Asociación tenemos como 200 y feria como somos a nivel estatal, de Victoria, Reynosa aquí tengo 93, todos buscando a sus hijos, el licenciado nos notificó de la localización de los restos de una persona que era buscada desde hace varios años por lo que están investigando quienes pueden ser sus familiares».