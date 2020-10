Fortalece Chucho Nader la obra pública este 2020

*Sobre todo en la zona norte de la ciudad, el alcalde porteño ha enfocado sus esfuerzos por abatir el rezago en el rubro de pavimentación de calles, pues dice que fue un sector muy abandonado por anteriores administraciones

María de Jesús Cortez

Al arrancar una obra más de pavimentación, en colonias de la zona norte de la ciudad, el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah, señaló que con estas acciones siguen fortaleciendo este año la obra pública pues ello genera fuerte inversión, empleo, riqueza y sobre todo que mejora la calidad de vida de miles de tampiqueños.

«Tantas calles que ya llevamos pavimentadas en la zona norte, un sector muy abandonado, muy rezagado en obra pública, cada vez que acudimos se acercan vecinos de otros sectores con la misma necesidad y que dicen que por muchos años han solicitado la pavimentación de sus calles y nunca les habían atendido», indicó.

La primera autoridad porteña recalcó que hace más de 24 meses había más de mil 500 cuadras sin pavimentar y ahora, su gobierno, en sólo 24 meses lleva más de 311 cuadras pavimentadas a base de concreto hidráulico y asfalto.

«Comprendo la desesperación de muchos vecinos que desafortunadamente no tienen la pavimentación de su calles pero tengan paciencia, no hemos recibido por desgracia recursos extra de la Federación, sólo del Estado que nos ha apoyará con un número considerable de calles y que de hecho ya ha mejorado muchas y nosotros independientemente de si llega o no recurso federal seguiremos trabajando», finalizó.