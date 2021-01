Implementarán filtros de alcoholemia en Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El ayuntamiento de Madero, instalará filtros anti alcohol de manera diaria en diferentes puntos de la ciudad, esto para evitar accidentes automovilísticos como el registrado durante el fin de semana en playa Miramar.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, lamentó el hecho donde una persona perdió la vida al conducir a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, pues el accidente se dio por la imprudencia del mismo automovilista quien hizo caso omiso al llamado de tránsito.

Indicó que la ciudadanía debe hacer conciencia, y dejar de mezclar el volante con el alcohol, así como evitar conducir a exceso de velocidad para evitar situaciones que lamentar.

Mencionó que ya se dio la instrucción para la colocación de los filtros y operativos de alcoholemia, los cuales se tendrán de forma diaria y sin informar a conocer su ubicación, esto para que no los eviten.

“Debería haber más concientización, vamos a poner más filtros para detectar que no vayan con cierto grado de alcohol, vamos a poner operativos anti alcohol, en varios puntos de ciudad Madero totalmente confidencial para estar pendientes que no vayan en estado de ebriedad, evitar los accidentes, todos los días para que no vuelva a pasar una situación de esas”.

Oseguera Kernion, añadió que es la ciudadanía la que debe ser consciente y evitar los accidentes, esto, tras insistir que todo aquel que desee ingerir alguna bebida embriagante debe contar con un conductor designado.