Interpone municipio demanda por vandalismo contra palacio

*El alcalde Jesús Nader Nasrallah dijo que será por la vía legal como demanden justicia pues dijo que no está de acuerdo en los actos cometidos y los tampiqueños tampoco de acuerdo a lo que manifestaron en redes sociales

María de Jesús Cortez

El ayuntamiento de Tampico, a través del Departamento Jurídico, ya presentó su denuncia penal en contra de quien resulte responsable de los actos vandálicos perpetrados el pasado viernes 11 de septiembre en donde un grupo de mujeres rayonearon el edificio y rompieron cristales de ventanas, pues a decir del alcalde, Jesús Nader están de acuerdo con la libre expresión y apoyan las inquietudes de las mujeres pero de manera respetuosa y dentro del orden y legalidad.

«Siempre hemos sido un municipio apegado a la ley, al orden, disciplina y esta ocasión no será la excepción. Ya se presentó a través del Departamento Jurídico ante las autoridades una denuncia contra quien resulte responsable de esos actos de vandalismo porque no lo podemos permitir, es patrimonio histórico de todos los tampiqueños y no lo podemos permitir», señaló.

La primera autoridad porteña dijo fue claro al decir que siempre han apoyado a la ciudadanía pero siempre de manera respetuosa «todos merecemos respeto».

Chucho Nader expuso que su gobierno está en contra de que cometan actos vandálicos rompan vidrios y forcen puertas «rayoneen paredes de este palacio municipal, lo dañan, se puede limpiar pero se daña paredes y hay que seguir limpiando con liquido especial y es gasto extra que pagan todos los tampiqueños de sus impuestos, cuando los tampiqueños lo que quieren son beneficios como obras de pavimentación, de drenes, de reparación de luminarias, recolección de basura no gastar el dinero de los tampiqueños en cambiar vidrios por actos vandálicos o limpiarlos», aseveró.

El alcalde dijo que ante el riesgo de que vuelvan a cometerse actos de ese tipo tomarán las medidas necesarias pues hizo ver que los tampiqueños merecen respeto y en la ciudad hay seguridad y orden «lo que hemos llevado para que Tampico siga brillando, hay que poner el ejemplo, la muestra, siempre hay manera de manifestarse pero de manera pacífica pero los tampiqueños reaccionaron en redes que no están de acuerdo en lo que hicieron de dañar uno de los patrimonios más importantes por lo que no permitiremos más actos así y sí lo hacen volveremos a actuar por la vía legal».