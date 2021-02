INVITA EL LIC JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MEZA A REGISTRARSE A MORENA

Por María Esther Rodríguez Tovar

En su Gira por el sur de Tamaulipas el Lic. José Luis González Meza invitó a la población en general a inscribirse al partido político de Morena.

Ya que este partido político ha abierto la puerta a todos los mexicanos, que tengan la inquietud, de participar en la cuestión política, destacó que en el PRI, las regidurías cuestan hasta 300 mil pesos, y si no tienes dinero, solo te utilizan para caminar, hacer bulto y a cargar las banderitas, con la falsa promesa de darte trabajo.

Lo cual nunca cumplen, porque los priístas solo ver por sus propios intereses el pueblo no les importa, en absoluto, pero sorpresa, el pueblo despertó, y ya no se deja utilizar, por 2 jugos y una torta, ahora los manda a volar junto con su falsedad, en cuanto a los panistas.

Destacó José Luis González Meza, que Acción Nacional, es un partido político de personas ricas, ellos no te permiten participar, después de 5 años de simpatizante, ellos por fin te dan una afiliación, y solo después de otros 20 años, te permiten participar en los procesos electorales, con total discriminación, hacia el pueblo, por qué solo te saludan, de mano en época de campaña, y ahorita por la pandemia, ni siquiera eso.

Comento también que ahora qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado instrucciones al presidente de Morena, para abrir, los registros a todos los interesados en participar, en la ya próxima elección del 6 de junio.

Invitó a, los que quieran poner su granito de arena, en la construcción de la 4 trasformación, que ocupa México, no olvidando que los prianistas votaron, en contra de los programas sociales, como el del adulto mayor, y otros programas, que siguen beneficiando a los mexicanos, también destacó que ojalá no vendan los votos, por qué te ayudan por un rato, y te desgracian por 3 años.

O peor no llenan y quieren hasta reelección, con una voracidad, ilimitada, ojalá, no haya vendedores de votos e igual, no haya compadres, que comercializan, con la democracia, en nuestro país, tenemos un gran presidente, admirado y respetado, por líderes del mundo entero, y nosotros, debemos apoyar con los votos, al presidente de México,, porque eso nos beneficia a los mexicanos,,,

