Invitan a jóvenes tramitar su licencia de conducir.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Autoridades municipales, en específico relacionadas al área de vialidad, hicieron el llamado a los ciudadanos para que no conduzcan vehículos sin contar con licencia de manejo, ya que la falta del documento les puede acarrear muchos problemas en caso de algún accidente.

Carlos Álvaro Casados, regidor presidente de la comisión de tránsito y vialidad en Madero, señaló que durante los operativos, así como también al momento de levantar infracciones, se han percatado los elementos de la Dirección de Tránsito, que muchos conductores no cuentan con su licencia de manejo, ya que nunca la han tramitado.

Hizo referencia que esta situación se presenta principalmente en jóvenes, pero también se han encontrado con personas mayores de 35 años que no tienen el documento pero están al frente de un volante.

“La causa más común por la cual no tramitan la licencia de conducir, es por no presentar el examen de manejo, por lo que invitamos a los ciudadanos a que no le tengan miedo a dicho examen, ya que es sólo un requisito”, dijo el edil.

Expresó que el examen de manejo se realiza en la dirección de tránsito y vialidad, tal como lo establece la ley y el reglamento vigente en el estado de Tamaulipas, el cual tiene una duración 30 minutos, con un costo que oscila en los 340 pesos.

Carlos Álvaro Casados, reiteró su invitación a los ciudadanos que maneja algún vehículo, a que se acerquen a la Dirección de Tránsito y Vialidad o a su persona en la sala de regidores del ayuntamiento de Ciudad Madero para que se informen sobre estos trámites.

Indicó que por ejemplo, cada sábado, de 10 am a 12 pm, se brindan pláticas en las instalaciones de la dirección de tránsito.

Añadió el regidor maderense, que se debe recordar que gracias a los operativos de vialidad, se han detectado muchas situaciones, como la falta de licencia de manejo en muchos conductores, además que dicha acción les ha permitido reducir considerablemente el índice de accidentes vehiculares en la ciudad.

Dejó en claro que estos logros no serían posibles sin la buena labor que viene desarrollando el Director de Tránsito Adán González y por el respaldo del alcalde Adrián Oseguera Kernion.