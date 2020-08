Javier Ávila Reyes: “No me descarto para el 2021”.

*El popular profeso Javier Ávila Reyes, anuncio que estructura su estrategia para participar en el proceso electoral del año 2021, pero no dio a conocer si buscara la alcaldía, una diputación local, o federal, pero aseguro que le va entrar con todo.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Javier Ávila Reyes advirtió que para el proceso del 2021, no se descarta, aunque aún en estos momentos no estoy apuntado, sin embargo ratifico que estará en las boletas electorales del próximo año, pero no dijo si se postularía por la alcaldía, una diputación local, o federal, solamente dejo muy en claro que le va entrar con todo.

-¿Entonces hay aspiraciones del Profesor Javier Ávila Reyes para las elecciones del 2021?

-Todo el que respira aspira?

– Contesto.

Sin embargo ratifico que espera los tiempos para estructurar una estrategia y ver por donde nos iremos en el próximo proceso electoral.

-¿Le gustaría ser candidato a alcalde, diputado local o diputado federal?

-“A quién no le gustaría ser, pero hay que esperar los tiempos, los ciudadanos necesitan estar atendidos justifico”.

El popular Profesor reconoció que tiene legítimas aspiraciones para buscar una posición popular en los comicios intermedios del 2021, sin embargo ratifico que es respetuoso de los tiempos electorales y por eso habrá de esperar.

Ávila Reyes, reconoció que siempre ha trabajado en busca una posición de elección popular, por ello nunca me descarto y ahora les comparto a los Tampiqueños mi enteres en participar en el proceso del 2021.

Agregó que tendrá pláticas con las diversas organizaciones políticas, que busquen sumarse al proyecto para construir una mejor ciudad, y que servirá desde donde se pueda, de cualquier trinchera política, o social siempre serviré a la ciudad.

El ‘Profesor’, como se le conoce popularmente en el medio político, afirmó que está para sumar y no dividir, además de ser agradecido con muchos ciudadanos que siempre han trabajado a su lado en sus diversos proyectos.

Y para finalizar remató: “en el 2021, ahí estaremos y vamos con todo, seguro muy seguro de que su nombre aparecerá en las boletas electorales.