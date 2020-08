JOACO: “no divido, ni resto; yo sumo a la unidad del PAN”

*El diputado local Joaquín Hernández Correa, opino que el trabajo del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca le dan fortaleza a las acciones del Partido Acción Nacional, lo que lo ha hecho un partido organizado con fortaleza rumbo al proceso -2021- del próximo año.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Ciudad Madero, Tamaulipas.– El diputado local Joaquín Hernández Correa dejo muy en claro que su posición en cuanto al trabajo del Partido Acción Nacional en este municipio donde actualmente es oposición: “no es la de dividir o restar, -siempre lo he dicho-, yo sumo a la unidad del Instituto político que gobierna Tamaulipas”, porque veo un partido fuerte rumbo a la elección del 2021.

JOACO – como popularmente lo llaman- afirmo: “no se ven divisiones al interior puesto que aún no son los tiempos” y remarco que ve a un PAN fuerte y organizado, a lo mejor –dijo- no con mucha militancia, pero con presencia entre la ciudadanía. Y luego explico “el PAN es un Partido maduro que siempre ha sabido resolver sus procesos con vida institucional y no con empujones e insultos como en otras organizaciones”.

Pidió a quienes aspiran a competir por una posición de elección popular en el 2021, ser institucionales, guardar los tiempos y las formas para que en el PAN se decida quién es el próximo candidato a la alcaldía y fortalecerlo, porque aquí no se vale que se diga ¿yo quiero ser?… Y si no eres no apoyo… aquí el asunto es que vayamos a apoyar la Institución Política que nos ha dado la oportunidad de gobernar ya cuatro años el estado y que podamos también ser una opción real rumbo al 2021 y 2022.

Y luego insistió “yo veo un partido unido y trabajando, bajo la guía de un gran líder político en la Entidad que es nuestro Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, decidido trabajando en todos los frentes y valientemente defendiendo los intereses y derechos de Tamaulipas

Hernández Correa, considero que los gobiernos del PAN en Tamaulipas, han sido organizados y que han trabajado cerca de la gente y no se desgasta peleando, ni haciendo piruetas, porque no se nos toma en cuenta, eso es lo que veo en la militancia del PAN, gente a fin al trabajo de partido y de gobierno.

El diputado Local Hernández Correa, considero que MORENA en Ciudad Madero, es una “Ave de Paso” y remarcó que en el 2021, AMLO no estará en las boletas electorales y comento que en su experiencia la ciudadanía maderense es un poquito rebelde porque en muchas ocasiones apoya a la persona y no tanto al partido.

La mezquindad, las posiciones individuales, las filtraciones sembradas son parte de las viejas herramientas de la política. Nosotros somos los Tamaulipecos en general y los Maderenses en particular somos gente de trabajo, con carácter y herederos de los valores que nos dieron nuestros Padres, así finalizo la entrevista.