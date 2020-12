Limpieza en Tránsito será «pareja»: Cabeza de Vaca

El mandatario tamaulipeco dijo que no pueden permitir en su gobierno que se contaminen esas áreas y que actuarán sobre los actos de corrupción que haya denunciados

Por: María de Jesús Cortez

Tampico.- Luego de que en la ciudad este viernes sometieron a pruebas antidoping a agentes de vialidad, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca dejó en claro que estas acciones son «parejo» para todos pues en su gobierno no pueden permitir que estas áreas se contaminen; además advirtió que actuarán en las denuncias por corrupción que haya contra los agentes.

Al realizar una gira de trabajo por esta ciudad, el mandatario tamaulipeco visitó varios puntos e inició por el nuevo mercado municipal donde incluso almorzó.

Allí lo esperaban miembros de la iniciativa privada con quienes dialogó pero Cabeza de Vaca también se dio tiempo para saludar a los tampiqueños que en ese momento pasaban por la moderna central de abastos e incluso con algunos se tomó la fotografía del recuerdo.

Fue en el segundo punto donde inauguró el nuevo módulo de la Policía Estatal Acreditable ubicado en el mirador de la calle Cristóbal Colón, donde el Gobernador habló del sorpresivo examen antidoping realizado a agentes de vialidad porteños.

“En todo el estado se está llevando a cabo, no sólo en Tampico, en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Madero, sin embargo, es importante señalar que son acciones de rutina, que se deben llevar a cabo con nuestra Policía Estatal, aquí se tiene que llevar a cabo para todos los municipios por el personal de tránsito que se tiene”, explicó.

Cabeza de Vaca dijo que a quienes detecten actuando de manera indebida y en donde haya denuncias de corrupción van a actuar.

«Así lo estamos haciendo en todo el Estado porque no podemos permitir que en lo avanzado vayamos a tener un retroceso por unos cuantos, esto es parejo para todos y con la finalidad de ir avanzando en mejor servicio a la ciudadanía, pero sobre todo a todos los sectores”, enfatizó.

Después, el gobernador de Estado resaltó que el mando único que tiene en su administración ha dado los mejores resultados.

«No lo digo yo, no es que yo tenga otros datos, lo marca el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en donde Tamaulipas ha avanzado en materia de Seguridad, falta mucho por hacer pero los avances están, lo que no podemos permitir, y en eso si quiero poner mucho énfasis es que no vamos a permitir que las áreas de Tránsito municipales las vengan a contaminar, pero sobre todo a detener este avance que hemos tenido en materia de seguridad pública, porque los tránsitos también forman parte del área de seguridad, sin embargo, se ha detectado que hay acciones de corrupción”, detalló.

Reconoció que en Tampico los tránsitos tuvieron la disponibilidad para someterse al antidoping, no así en la urbe petrolera.