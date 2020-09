Obligaban a niño a vender nopales y sino vendía le pegaban; lo rescata DIF

*El infante externó a la Policía su temor de regresar a casa porque no había vendido nada ese día; la denuncia ya está ante el MP a donde deberán declarar los padres del infante. El niño está en la Casa Hogar del DIF

María de Jesús Cortez

Un menor, víctima de aparente maltrato y explotación, fue asegurado por el Sistema DIF Tampico e interpuesta la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado para que sea el Ministerio Público la autoridad que deslinde responsabilidades en este caso pues el menor expuso a las autoridades temor de regresar a su casa porque le iban a pegar ya que lo mandaron a vender nopales y no había vendido nada.

Luis Llorente, procurador de la Defensa del Menor y la Familia en el Sistema DIF porteño, reveló en entrevista que hicieron de su conocimiento de tal situación luego que gente de la zona centro encontró al menor vendiendo nopales solo en las calles.

«Lo vieron en la zona centro, andaba vendiendo aparentemente nopales, andaba solito, se bajó de un microbús de la ruta Morelos, la gente de la zona centro lo encontraron, le hablaron a la policía y el niño no sabía nada no sabía dónde vivía, les dijo que él vendía nopales pero como no los había vendido tenía miedo de regresar a su casa porque le iban a pegar»

El funcionario local señaló que el DIF procedió de inmediato a resguardar al menor al estar en situación de abandono.

«En este caso lo resguardé y como es abandonado se puede constituir varios delitos di vista a Ministerio Público, le informé a la directora y a la presidenta de las acciones que la procuraduría iba a tomar y estuvieron de acuerdo, además de que esto se debe sentar precedente porque ya hay muchos niños que andan deambulando y posiblemente los anden explotando», resaltó la autoridad.

En este caso, el entrevistado dijo que se pueden considerar varios delitos: Explotación de menores, trata de personas porque los traen de otros lados a trabajar e incluso corrupción de menores pero ellos ponen el caso a disposición del MP, la Fiscalía General de Justicia para que sea esa autoridad la que tipifique el delito.

Mientras tanto, el infante está resguardado en la Casa Hogar del DIF y presentaron la denuncia contra quien resulte responsable.

«Ya aparecieron los papás y ya ellos se deberán arreglar en el MP que los llamara a declarar para que responda a lo que el niño ya declaró, ya declaró, lo acompañaron psicólogos de la procuraduría», concluyó el Procurador.