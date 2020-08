Ofrecen hoteleros cuartos de cortesía para doctores

* Las habitaciones son para traer algún especialista, descansar, cambiarse de ropa, bañarse, etc. Está sujeto a la coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y disponibilidad de cuartos

María de Jesús Cortez

Hoteleros del sur de Tamaulipas pusieron a disposición de la autoridad sanitaria, habitaciones en cortesía para el personal de la Salud en caso de necesitarlo. De esta manera, estrechan la vinculación y el trabajo en equipo del gremio hotelero y el sector público de la Salud para mitigar los casos de Covid-19.

Lo anterior lo declaró Iñigo Fernández Bárcena, presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas al hablar de la reunión que los empresarios del ramo de la zona sostuvieron con personal de la Jurisdicción Sanitaria II.

El representante de los hoteleros dijo que dentro de la junta mensual, los hoteles Haferson Inn, Maria Elena, Hampton Inn Aeropuerto, San Antonio, Miramar Inn y Rio Vista Inn, Hotel Impala externaron su deseo de apoyar con una habitación por hotel por este mes y el siguiente y aprovecharon para enviar la invitación al resto de los asociados para que se sumen a ese programa de apoyo a Sector Salud.

El informante detalló que las habitaciones son para traer algún especialista, descansar, cambiarse de ropa, bañarse, etc. «obvio está sujeto a la coordinación con la jurisdicción sanitaria, osea, no es que cualquiera se presente y lo pida, si no que la Jurisdicción Sanitaria nos irá diciendo y esto está sujeto a disponibilidad de cuartos».

Iñigo Fernández destacó que es la segunda ocasión durante el presente año que el sector hotelero se reúne con los funcionarios de la Secretaría de Salud Estatal, y donde se aborda específicamente temas relacionados con el COVID-19.

En esa reunión, la Jurisdicción Sanitaria realizó una exposición detallada sobre la evolución de los casos confirmados y sospechosos de los municipios de Tampico y Ciudad Madero así como de otros indicadores y estadísticas relacionados con el fenómeno Coronavirus.

«La presentación sirvió para conocer la realidad sanitaria que se vive en la zona sur de Tamaulipas, y las expectativas hacia las siguientes semanas, considerando que el último decreto emitido por el Consejo de Salud Estatal tiene fecha de vigencia el próximo lunes 31 de agosto», recalcó.

Asimismo, dentro del contexto de la reunión, se aprovechó para ratificar las medidas sanitarias que deben llevar a cabo los hoteles para prevenir la propagación y contagio del COVID 19, así como el protocolo a seguir en caso de detección de un caso sospechoso, donde el punto medular es notificar a la autoridad sanitaria y seguir sus indicaciones.