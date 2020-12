Pasan Navidad a oscuras en la Tamaulipas; la CFE los tiene sin luz desde hace 3 días

Llaman al 071 y nadie contesta. Las únicas dos veces que lograron contactar a personal de la CFE, la empresa de clase mundial les dice que no hay de otra que tienen que esperar porque hay muchas colonias afectadas

Por: María de Jesús Cortez

Tampico.- Aproximadamente 20 familias de la colonia Tamaulipas pasaron la Navidad sin luz. Y es que el norte derivado del frente frío número 23 averió algunas líneas en diferentes colonias de la ciudad, cortando el suministro de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad reconoce que no se dan abasto para solucionar el problema en todos los sectores.

Vecinos del sector, hartos ya de la situación pues incluso se les echaron a perder los alimentos, este sábado se manifestaron y pancarta en mano bloquearon la avenida Monterrey, en el tramo de ese sector.

Entre las manifestantes, algunas de las afectadas dijeron que ya tienen 3 días sin luz y en la CFE no les contestan. «Hemos reportado y no contestan por eso estamos en esta situación han sido varias veces y no nos hacen caso, el 071 suena ocupado», refirió una mujer.

En el bloqueo de la avenida estaban Mónica Arvizu, Catalina Ramos Monsiváis, María de la Cruz Pérez Monsiváis, entre otras y dijeron que una de las dos ocasiones que lograron contactarlos les dijeron que había muchas colonias afectadas y que tenían que esperar, que no había ninguna solución.

«No dan la cara para decir pasa esto esperen vamos a negociar, sólo dicen que están nada más revisando lo que está pasando, luego llegó un camión pero ya se fue y no hizo nada», indicó.

Los vecinos dicen que decidieron actuar de esa forma porque quieren ser escuchados.

«Comprendemos que hay mucha afectación pero nunca le dan mantenimiento a las líneas. Si tiene usted un carro en buen estado no le da lata a cada rato, si ellos dieran mantenimiento a las líneas sería mucho menos la afectación pues son transformadores viejos que en repetidas ocasiones fallan, la diferencia es que en otras ocasiones si han atendido el problema y ahorita no».

Otra de las vecinas dijo que a veces baja el voltaje pero en dos horas regresa, la diferencia hoy es que llevan casi tres días sin el servicio.

Sobre qué causó el corte del suministro de luz, los afectados dicen que no saben, que sólo de repente bajó el voltaje «a nosotros nos suministra el transformador que está sobre la calle José de Escandón, entre Dos de Enero y Zaragoza y suponemos que por allí está la afectación».

Por su parte, María de la Cruz Pérez comentó que donde ella vive no tiene el servicio desde las 7 de la mañana del 24 de diciembre «entendemos que hay mucha demanda de quejas pero yo creo que la CFE debe estar siempre con suficiente personal de guardia para atender todas las demandas ciudadanas.