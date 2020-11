Pedirá Morena cuentas a sus diputados federales

*Hay inquietud ciudadana sobre en qué han trabajado los legisladores federales que pertenecen a Tamaulipas y es algo que, a decir del partido sí deben tocar al interior del partido para hacerles un exhorto y que informen sobre qué es lo que está sucediendo

María de Jesús Cortez

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Tamaulipas hará un exhorto a los diputados federales que pertenecen a esta entidad para que rindan cuenta del trabajo que están haciendo en el Congreso de la Unión pues hay quejas de la ciudadanía porque consideran que no han defendido a en favor de sus representados, como es el no evitar el ajuste al presupuesto federal.

Gastón Arriaga Lacorte, secretario del Consejo Consultivo estatal de Morena dijo que deberán pedirles información a los legisladores federales para que digan lo que está sucediendo.

«Ese es un tema que probablemente sí se tenga que tocar al interior del partido para nosotros hacerles un exhorto que den información de qué es lo que está sucediendo, pero de ahí en fuera nosotros no podemos asegurar si están haciendo un buen trabajo o no», indicó.

Guillermo Aoyama, secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal de Morena dijo por su parte que de momento no se han reunido a nivel nacional para evaluar el trabajo de Olga Sosa y Erasmo González pues en parte la pandemia no se los ha permitido, además de que aún no empiezan al cien por ciento los trabajos porque su partido no se ha terminado de renovar.

«Apenas hace unos días se integraron formalmente ante el INE el presidente y secretario general, todos sabemos es Mario Delgado y Citlalli Hernández como tal el ejecutivo nacional aún no se ha reunido debido a que además está el problema del Covid esa situación que es extraordinaria ha impedido que comiencen los trabajos pero una vez que el ejecutivo nacional sostenga reuniones empezará el trabajo», aseveró.

Guillermo Aoyama reconoció que existen expresiones a nivel personal, llamadas, mensajes y a través de redes de parte de la ciudadanía de que sí hay esa necesidad de rendición de cuentas de parte de los diputados federales «qué han hecho y qué van a seguir haciendo».

Por último, el secretario de Comunicación de Morena en Tamaulipas hizo ver que sí tienen que reconocer que hay logros importantes a nivel congreso federal y a nivel Senado «hace poco se aprobó la Ley Olimpia, es un logro que se lo quieren adjudicar los panistas pero no es así es algo necesario y no sólo para mujeres sino también para los hombres».