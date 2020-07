Pide Mayra Ojeda a CFE frenar cortes de luz durante contingencia.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Ante la crisis económica que se ha presentado en todo el estado por la contingencia del Covid-19, la secretaria general del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda, hizo un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se eviten cortes de luz en los hogares.

Llamó a la CFE y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se le dé apoyo a la ciudadanía en este sentido, pero que además se subsidie el excedente de energía consumida en uso doméstico y mixto, considerando las altas temperaturas que se han registrado y la llegada de la canícula.

“Pedimos que se evite el corte del servicio de incurrir en la omisión del pago, ya que es por todos conocido la incertidumbre económica que se están viviendo las familias tamaulipecas al no generar los mismos ingresos o inclusive al no tenerlos, situación que los pone en un estado de total de indefensión ante los altos cobros realizados por la CFE”.

Mayra Ojeda, dijo tener conocimiento a través de las denuncias ciudadanas sobre altos cobros en los recibos en los últimos meses. Familias que antes pagaban entre 600 y 800 pesos ahora deben cubrir más de dos mil, es por eso que se pone del lado de los ciudadanos y lanza este exhorto.

Con respecto a la modalidad comercial, consideró que la CFE debería tener mayor criterio en los pasados cobros bimestrales, ya que a pesar de que muchos negocios no esenciales se mantuvieron cerrados por órdenes de la Secretaría de Salud, el pago no bajó, sino que fue todo lo contrario, situación que evidentemente no concuerda.

“Sería bueno tomar acciones de apoyo a este sector en este momento muy vulnerable y en su reactivación económica no se les cobre alto consumo ni recargos y tampoco se les corte el servicio, sino que existan prórrogas de pago hasta que termine esta crisis sanitaria” enfatizó para finalizar.