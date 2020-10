PROFECO Cómplice de CFE

* “Vaya abonando en lo que investigamos”, le dijeron los encargados de la PROFECO, a la quejosa Coral Ivette Montalvo Calles

Por: José Juan Tomas.

Altamira, Tamps.- «Vaya abonando en lo que investigamos», fue la contestación que la Procuraduría del consumidor le dio ama de casa que acudió este lunes a denunciar el abusivo cobro de la CFE.

Coral Ivette Montalvo Calles residente del fraccionamiento colinas de Altamira, señaló que al acudir a la «Profeco», para interponer una denuncia en contra de la mal llamada empresa de clase mundial por los abusivos cobros.

Por el servicio que de paso es pésimo ya que los apagones en este fraccionamiento son constantes.

«Fui a la Profeco y a la misma CFE y sólo me dijeron que fuera abonando en lo que investigaba, por lo cual se me hace injusto ya que nunca en mi vida había pago esa cantidad de 9 Mil 380 pesos, y en la CFE me dicen que es un acumuló de todo el año lo cuál es la respuesta más ilógica ya que la CFE no perdona» cito Ivette Montalvo Calles.

Por otra parte otra de las vecinas del fraccionamiento señalo que el servicio que brinda la paraestatal es pésima, ya que siguen los apagones en el sector.

«Aquí en el fraccionamiento se registra constantes apagones y de los cuales la CFE no se hace responsable de los aparatos que se descomponen».

Por lo cual hicieron el llamado a la CFE para que acudan a supervisar la instalación eléctrica del fraccionamiento.