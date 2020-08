Protestan médicos en varios estados del País

*Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del colegio de médicos de Tamaulipas revelo en su protesta que lo más reciente es la detención del médico especialista en urgencias, Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien responsabilizan de la muerte de un político que falleciera a causa del COVID-19.

OMAR Lara MARTÍNEZ

Cd. Madero, Tamaulipas.- Integrantes de colegios y asociaciones médicas marcharon por dos horas y acudieron a diversos hospitales de la zona sur de Tamaulipas, con el objetivo de protestar por el encarcelamiento de un médico en el estado de Chiapas.

Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del colegio de médicos de Tamaulipas, dijo que esta es una agrupación que reúne a todos los colegios y sociedades médicas de la entidad, quienes llevaron a cabo dicha como apoyo a las injusticias contra personal de salud del país.

Mencionó que lo más reciente es la detención del médico especialista en urgencias, Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien responsabilizan de la muerte de un político que falleciera a causa del COVID-19.

«Esta es una marcha de solidaridad, para recordar que han sido objeto de agresiones, incluso de homicidios, ya que este es un movimiento nacional que fue programado para este día».

Aseguró que en Tamaulipas y en la zona sur específicamente, no se tienen tantos problemas con el personal de salud como ha ocurrido a nivel nacional.

Lamentó que al momento que se presentan situaciones como la del médico Grajales Yuca, se tiene que demostrar que no existen los insumos en un hospital, lo cual es difícil, debido a que los doctores no pueden estar poniendo en los expedientes lo que no hay, ya que los pueden tachar de conflictivos, pero dejó en claro que esto es algo que afecta directamente a la ciudadanía.

Añadió que a nivel nacional se comenta que están desprotegidos, esto al no llegar los insumos para su seguridad, ya que solo se proporciona para el personal de las áreas de COVID, ya que ellos están bien protegidos.

Finalizó diciendo que existen en la zona alrededor de 300 médicos contagiados del virus SARS-Cov2 y han fallecido alrededor de 5 doctores en la región.