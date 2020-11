Recolectan víveres para damnificados por inundación en Chiapas, Tabasco y Veracruz

*Se instalaron este miércoles y estarán recibiendo víveres hasta el viernes

María de Jesús Cortez

La agrupación denominada «Mexicanos por la 4T» instalaron este miércoles un centro de acopio en la plaza de Armas de la localidad, con la finalidad dicen, de ayudar a familias de Tabasco, sur de Veracruz y Chiapas, damnificadas por las lluvias.

Sergio Lorenzo Rodríguez, quien dijo ser coordinador municipal de la mencionada agrupación, informó que estarán presentes hasta el viernes en espera de que la sociedad preste su apoyo.

“Es para llevar víveres a nuestros hermanos de Tabasco, Sur de Veracruz y Chiapas por las afectaciones que tuvieron en sus patrimonios motivados por las inundaciones que hoy están padeciendo”, refirió Lorenzo Rodríguez.

El entrevistado agregó que también hay otro módulo ubicado en la calle Benito Juárez 205 de la colonia Martock de esta ciudad, en la Oficina Distrital de Vinculación Estatal de Morena en donde también están recibiendo de la gente productos para los damnificados.

“La gente puede traer artículos no perecederos, de limpieza, latería, pañales, agua embotellada, medicamentos no caducos, para hacerlos llegar a nuestros hermanos, y vamos a estar hoy, jueves y viernes en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y los recursos los va a llevar la organización Mexicanos por la 4T y si no hay posibilidad de acceder a esas áreas se va a hacer un puente aéreo con apoyo de las fuerzas armadas, con la Primera Zona Naval para que en solidaridad con las causas justas hagan llegar este apoyo”, recalcó.