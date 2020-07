Se saturan espacios en hospitales de la zona

* Gente desesperada llama a nosocomios buscan espacio para sus familiares contagiados

María de Jesús Cortez

El alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah respalda las acciones del Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de pedir a la Federación más recursos para enfrentar la pandemia por Covid-19, pues dijo que ya son miles de personas las que tienen esta enfermedad y los hospitales están saturados.

Y es que actualmente se está atendiendo a miles de contagiados en todo el estado de Tamaulipas, situación que ya llevó a la gente a la desesperación.

“Ya vemos que en los hospitales están saturados, ya no se dan abasto, he recibido llamadas de gente desesperada que me ha pedido buscará algún sitio en los hospitales de Tampico, pero ya está saturado, por lo que de alguna manera están viendo con algunos directores que se les hagan espacio porque cada vez son más y más”, explicó.

Por ello, Chucho Nader exhortó de nueva cuenta a la población a que se comprometa y se solidarice con acatar las principales recomendaciones del sector salud que use el cubrebocas, se lave las manos constantemente o se aplique gel antibacterial, que sigan con el confinamiento si no tiene por qué salir a la calle porque cada vez hay más contagios.

“Estamos poniendo en riesgo la capacidad hospitalaria hoy que ya casi estamos saturados y no queremos que pase como en otros estados”, añadió.

Dejó en claro que sólo se está concientizando a la gente, pero lamentó la resistencia que aún ven, como en jubilados, pensionados, en el primer cuadro de la ciudad que se molestan cuando uno va y les dice, voltean la cara o a veces se hacen los que no escuchan.

“Eso nos entristece porque sabemos que el día de mañana tarde o temprano se van contagiar, ponen en peligro su salud y la de los demás, porque una persona que se contagia lo trasmite a los demás, 6 o 7 casos, familias completas que se han contagiado, es una alerta, debemos de poner todos los tampiqueños nuestra voluntad para salir adelante”.

El presidente municipal dijo que se necesitan más recursos en este tiempo de contingencia sanitaria, pues no ha sido suficiente.

“Estamos apoyando nosotros a nuestro gobernador en materia de pedir más recursos que se necesitan, sobre todo en esta pandemia en que se necesita repartir mucha ayuda económica, alimenticia, porque está causando muchos estragos, los ingresos municipales nos han bajado hasta un 70 a 75 %, no es suficiente el dinero que podamos destinar para apoyos sociales, de medicamentos, que todos los días acuden a la secretaria de salud municipal”.

Manifestó que hay gente que también pide para pagar a los hospitales que les está saliendo muy alta la cuenta, no tienen ya con que ayudar a sus familiares, la situación está muy dura.

Hasta el momento las autoridades no han cuantificado cuánto han erogado para ayudar a la gente, pero no han dejado de apoyar a quien lo requiere.