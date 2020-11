Sigue apoyando Di Pollo y amigos a las familias más necesitadas

* Esta vez repartieron pollo en la colonia Obrera donde la gente beneficiada les agradeció este gesto que pocos han tenido

Ciudad Madero._ Cada vez más amigos y personas altruistas se van sumando a la noble labor de ayudar a los que menos tienen, Miguel Rodríguez Salazar y Esteban Niaves han caminado por las colonias junto con amigos y familiares para llevar personalmente a personas vulnerables producto de la granja, así como pan y alimentos preparados y algún otro producto que este grupo de ayuda puede donar.

Miguel Rodríguez empresario de Ciudad Madero señalo que es gratificante ver que cada vez más personas se suman a esta labor de ayuda, ya que la necesidad es mucha, pero considero que si mas gente puede ir aportando su granito de arena se puede ayudar cada vez a más personas.

“Ayudar a las personas, brindar apoyo, cooperar con las organizaciones, son actos buenos que mejoran la calidad de vida en general, pero más allá de ser una buena acción, estas gestiones benefician directa e inmediatamente a la persona que los realiza”, dijo el señor de los pollos.

Por su parte Roberto Fidel Pérez Cárdenas, señaló que la ayuda la realizan de corazón, ya que servir, ayudar y apoyar a la persona que lo necesita es una satisfacción, “aparte que hacemos feliz a familias que no tiene algún sustento, ayudar o no hacerlo son oportunidades personales que fortalecen el carácter y mejoran el autoestima propio que si se hacen bien por uno y si no pues no pasa nada, o quizá solo se pierde una buena ocasión para sentirse mejor”.

Isidoro de León Delgado, Gabriela del Roció Vázquez Saucedo, María Guadalupe Diaz Bello entre muchas personas mas que forman parte de este gran equipo de apoyo a la sociedad coincidieron que la unión hace la fuerza para seguir apoyando y brindando esa mano amiga que tanto necesitan los ciudadanos de escasos recursos económicos.