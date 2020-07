Sin información oficial sobre multas.

Cd. Madero, Tamaulipas.– El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, dijo que hasta el momento no existe ninguna información oficial en torno a la supuesta aplicación de sanciones por circular por las calles del municipio después de las 10 de la noche.

Señaló que el ayuntamiento continúa con los operativos de manera permanente, pero solo concientizando a los ciudadanos que deben respetar los lineamientos del sector salud.

Mencionó que hasta no tener una notificación oficial, no se puede aplicar ninguna sanción, por lo que también pidió a los maderenses no hacer caso a noticias difundidas por páginas falsas.

Expuso que existe una disposición para no circular después de las 10 de la noche y la cual se debe respetar, pero no aplicando sanciones, pues se permite únicamente andar en las calles a quienes van a trabajar o a quién tiene alguna emergencia médica.

Oseguera Kernion, añadió que están muy al pendiente de cualquier indicación que se haga por parte de la federación o el estado en torno al tema y analizarán las acciones a tomar