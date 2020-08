Trasladan a hospital privado a herido por desplome de marquesina

* «Agradezco al alcalde Chucho Nader por hacerse cargo de gastos médicos de mi hermano»: Patricio

María de Jesús Cortez

«Estoy muy agradecido con el alcalde Chucho Nader porque el municipio se hará cargo de los gastos de mi hermano y de su operación en un hospital privado, además estará muy de cerca del tratamiento médico que le den», expresó Patricio Hernández Martínez, hermano de Melesio, quien resultó herido al caerle encima la marquesina de un negocio en la zona centro, en días pasados.

«De hecho acaba de salir la ambulancia rumbo a Cemain espero lo operen pronto, estoy muy agradecido con el alcalde Jesús Nader quien se acaba de comunicar conmigo para decirme que se iba a responsabilizar de los gastos médicos de Melesio y va a estar de cerca de su tratamiento», refirió.

El hombre consideró que su traslado al hospital privado es lo mejor para su hermano quien en el Canseco no recibió en casi siete días ninguna atención médica.

«El lunes cumple los siete días y sólo recibió curaciones, queremos que lo atiendan lo más pronto en un lugar más seguro, aquí temíamos hasta que se contagiará de Covid-19», agregó Patricio.

Señaló que él está peleando en todos lados para que su hermano sea tratado como se merece.

«Han pasado cinco días ya y ya no se le ve hinchado, está cicatrizando pero la ingle y rodilla están inflamadas todavía».

Expuso de manera pública su deseo porque se hagan cargo los dueños de los pagos porque dice que han gastado dinero «y no es justo que yo esté pidiendo apoyo a la ciudadanía, tenemos derechos. El informante dejó en claro que hasta el momento los dueños no han dado la cara «no sabemos si perderá la pierna después de la operación se sabrá», pero dijo que es justo que el responsable de esta tragedia indemnice a su hermano y le dé pensión vitalicia porque a causa de esas heridas ya no estará apto para laborar.