PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< ¿Tendrá Tamaulipas gobernador interino?

< Sacrificio de Yahleel en favor de Carmen Lilia

< Justicia selectiva para correligionarios: PRI

1.- El manifiesto apoyo priistas al caso de desafuero de FGCV, es una línea acordada desde el centro, por razones obvias. Una porque van en alianza en 219 de los 300 distritos federales y en 11 de las entidades donde se eligen gobernadores. Cuando el presidente estatal del PRI Edgard Melhem, dice que la postura que asuma los diputados locales es personal y no institucional sorprende. Cierto que en Tamaulipas no hicieron coalición, pero el proyecto nacional es mucho más importante que las posturas que se puedan dar en el estado.

Por otra parte vimos en cadena nacional el posicionamiento de la bancada del PRI en San Lázaro en voz de la diputada federal Claudia Pastor, obviamente no fue a título personal. Pareciera que Melhem está desarticulado del CEN de su partido.

Lo cierto es que cuando veas las barba de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y es que después de los últimos acontecimientos, entre ellos la ampliación de un periodo de cuatro a seis años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo se puede esperar.

Otro botón de muestra son las claras advertencias de sometimiento del INE bajo el mando del Poder Judicial y con ello desaparecer su independencia. Agregue Usted la práctica de un desafuero que era impensable en el sistema político que nos había regido, porque se construyeron los elementos para que los gobernadores no pudieran ser eliminados de su ejercicio a capricho del presidente en turno. Fue López Portillo el que construyó en su momento los recursos para frenar el exceso de poder de sus sucesores.

Después de que todo esto parecía irrealizable, a cualquiera le debe preocupar lo que le pueda ocurrir en su área de desempeño.

Líneas abajo expondremos algunos posibles escenarios en el Congreso de Tamaulipas, luego de que la Cámara de Diputados apruebe el desafuero; el tema de gobernador interino y los apoyos a FGCV en este trance.

A la par la industria del rumor teje historias, por ejemplo en Nuevo Laredo corre la versión de que habrá un arreglo entre la federación y el estado, el cual ya está en vías de pactarse, y al parecer el primero se pone en ganga, supuestamente el asunto del desafuero quedaría arreglado con la entrega de la plaza municipal para Carmen Lilia Canturosas Villarreal, candidata de Morena y sacrificarían a Yahleel Abdalá Carmona que sería compensada de alguna manera.

La verdad no nos parece real esta versión, cierto que Morena de esta manera estaría contando con 4 municipios de los grandes (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Madero), suficiente para dar la batalla en la campaña a gobernador de Tamaulipas en 2023. Pero por lo mismo no vemos dispuesto al PAN a facilitar la entrega del poder estatal a Morena.

Todo esto escribe un capítulo de sumo interés en la vida política, no sólo de Tamaulipas, sino del país.

2.- ARRECIA EL PASO PILAR.- Tras 10 días de campaña la candidata del PAN a la Presidencia Municipal, María del Pilar Gómez ha logrado entablar empatía con los victorenses a los que ha visitado. Los comprende, conoce sus penurias y les explica lo que es posible realizar desde la gestión municipal y lo que llevará más de un trienio lograr. “No me gusta engañar a la gente, ofreciendo cosas irrealizables, o que se de antemano que no está en la capacidad del municipio cristalizarlas”.

En su mensaje les deja claro que a ella le gusta ver de frente y en esa franqueza es que ofrece “hacer familia con quienes convivimos, reímos y soñamos, con quienes enfrentamos grandes retos, retos que nos reclama estar unidos, con un objetivo común, lograr la Victoria que añoramos y que recordamos con nostalgia”.

Y es que en su cotidiano caminar por las colonias y fraccionamientos de Victoria se ha encontrado con los relatos de muchas personas que evocan los tiempos en que Victoria era una ciudad no sólo limpia, sino con colorido, el que le daba sus jardines.

Pilar agrega a esos planteamientos, “demostremos el amor que le tenemos a esta tierra, construyamos las mejores condiciones para las nuevas generaciones”.

3.- Los posicionamientos de la bancada del PRI en San Lázaro y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) son coincidentes en cuanto a los vicios jurídicos y manipulación de los hechos que se observan en el proceso de desafuero en contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Había diferentes escenarios que pudieron haberse seguido, pero tal como lo aprobaron en Comisiones el camino a seguir es someter el dictamen a la aprobación del pleno, donde el mayoriteo morenista obviamente lo ratificará.

En esas condiciones la Mesa Directiva de la Cámara Baja convocará al pleno para instituirse como Jurado de Procedencia, el primer paso será resolver si se retira o no la inmunidad procesal penal del mandatario. Una vez aprobado (lo cual obviamente ocurrirá) será comunicado al Congreso de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal. Así lo reportó un comunicado de San Lázaro.

Seguramente cuando usted lea estas líneas habrá procedido el desafuero en la Cámara de Diputados.

4.- Antes de entrar en detalles sobre lo que puede resultar en el Congreso local, vale la pena traer a cuenta, las declaraciones de la diputada federal del PRI, Claudia Pastor, expuestas en la Cámara de Diputados al fijar postura a nombre de su partido en torno al caso de desafuero encausado hacia el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La legisladora del Tricolor dijo que “no puede hacerse una justicia selectiva y que en este caso más bien huele a venganza y no ha justicia”. Agregó que, “Se suspenden o amplían los plazos en hechos gravísimos practicados en contra de menores de edad y en otros temas que ustedes conocen (en una referencia a los casos de Félix Macedonio y del diputado poblano acusado de abusar de un jovencito).

Luego se refirió a un funcionario de Chihuahua de Morena, cuyos procedimientos se han pospuesto, “hay asuntos que merecen toda la calma y otros que tienen mucha prisa. Eso no se vale, uno de los principios procesales es la equidad y hay que justificar, porque se trata a unos de una manera y a otros de otra forma”.

Sin duda es una justicia selectiva, hasta ahora sólo han podido acreditar al gobernador García Cabeza de Vaca un solo delito, que es la supuesta evasión de impuestos, de acuerdo a los registro de su defensa.

UN GOBERNADOR INTERINO.- Escribimos este comentario a media tarde del jueves y lo que podemos vislumbrar es que, los resultados del dictamen serán ratificados por el Pleno de la Cámara de Diputados, establecido ya como Jurado de Procedencia, y aplicará el desafuero al Gobernador, para lo cual se le retira la inmunidad procesal, ya sin fuero lo pueden poner a disposición de la Fiscalía General de la República y se comunicará al Congreso del Estado para que designe un nuevo Gobernador.

Esa es la visión desde la cúpula federal, pero falta que se manifieste el Congreso del Estado de Tamaulipas.

Al respecto en esta ciudad capital no se habla de otra cosa que los nombres de los posibles sucesores. En las reuniones de café y corrillos políticos se mencionan principalmente al Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, porque es la figura política que la Constitución de Tamaulipas reconoce para ser relevo del titular del Poder Ejecutivo.

Pero puede ser otro elemento, es el caso de los titulares de los poderes, legislativo y judicial, Gerardo Peña Flores (que anda en campaña) y Horacio Ortiz Renán, respectivamente, para asumir el Poder Ejecutivo Estatal, los tres son elementos de confianza del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

De ser así, el Poder Legislativo local, tendrá que resolver en 48 horas, es el plazo que le otorga la Constitución de Tamaulipas para designar al sustituto en el poder ejecutivo y lo puede hacer con mayoría simple, es decir 50 % más 1 de quienes estén en pleno, previa aprobación de cuórum.

Esa es la historia que espera el bando opositor del gobernador FGCV, pero no necesariamente podrá ser el primer desenlace de la historia, porque esto va por capítulos, como las teleseries.

Lo más probable es que la Cámara de Diputados, que es un órgano federal, instruya, al Congreso local homologar la declaración de procedencia, esto tendrá que ser sometido a votación en este caso de un Congreso mayoritariamente panista.

El Congreso local no es un subordinado de ningún otro poder, así sea federal, claro hay recursos constitucionales para dirimir el tema y puede entablarse ese forcejeo entre ambos poderes.

La otra postura que puede asumir el Poder Legislativo de Tamaulipas es no homologarlo, no retirarle el cargo o la humanidad penal, de esta manera no desaparecen las acusaciones al gobernador, pero le permitiría mantenerse en el cargo y terminar el mandato y continuar con ese proceso acusatorio. Y concluyendo su administración, siendo un simple mortal tendrá que enfrentar los cargos, manipulados o no, justos o no, reales o ficticios, o los que usted desde su particular apreciación observe.

También el Congreso tiene facultades para votar el desafuero o correr todo el procedimiento como si fuera una segunda instancia. Es decir, iniciar el proceso de desafuero, como lo hizo la Sección Instructora. Puede darse la orden de iniciar un proceso de ‘juicio’.

La realidad es que hay una larga lista de opciones imposibles de resumir y que intentamos concentrarla en dos caminos, que es mantenerse en el poder o elegir un relevo. En la segunda consideración FGCV no gana nada y perdería descrédito, porque justo o injusto, un desafuero es un estigma con repercusiones sumamente negativas en plenos comicios, de hecho ya se ha capitalizado con memes y con filtración de comentarios a cargo de una de las corrientes opositoras. El camino es largo y esto apenas está comenzando.