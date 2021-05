Tengo experiencia y sé lo que necesitan los municipios: Rivas

*El candidato del PAN a Diputado local asegura que tiene la experiencia como legislador y Presidente Municipal, para llevar el bienestar a las familias tamaulipecas

NUEVO LAREDO, TAM.- La experiencia y la congruencia son dos palabras que definen a Enrique Rivas y que serán clave para poder legislar desde el Congreso del Estado de Tamaulipas

“Ya fui legislador y sin embargo ahora regresar al Congreso local después de ser dos veces alcalde y conocer a detalle lo que requieren los municipios y el apoyo que necesitan, es una ventaja para poder ayudar a las autoridades municipales, desde el Congreso nosotros apoyaremos a los municipios, gestionaremos más recursos y apoyos para el tema de la salud, impulsaremos programas que cubran, protejan y beneficien a las familias de tamaulipas”, afirmó.

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito I, acompañado de su candidato suplente Raúl Cárdenas Thomae y simpatizantes, recorrió las calles de la colonia Voluntad y Trabajo 3 para escuchar las peticiones de los ciudadanos.

Rivas agregó que las principales propuestas que tiene para legislar una vez que gane las elecciones del 6 de junio, son en favor de la salud, la mujer, la familia y el desarrollo económico.

“Uno de los temas es la mujer, en esta pandemia los indicadores ahí están, ha generado una mayor violencia intrafamiliar, el tema de la adopción, las apertura de guarderías, hay mucho trabajo y poder tener esta experiencia al paso de los años sin duda nos permite tener mayor y mejor visión para realizar el trabajo desde el Congreso de Tamaulipas´´.

Rivas manifestó que no caerá en provocaciones y seguirá enfocado en cumplir con la población, con una campaña en la que destacan las propuestas.

“Nosotros nos hemos manejado bajo esa filosofía, ser propositivos de no andar con campañas sucias que se están dando, yo lo he dicho, los candidatos de Acción Nacional no traemos una campaña de odio ni venganza, nosotros vivimos en Nuevo Laredo, conocemos las necesidades y podemos ser congruentes con nuestros actos”, concluyó.