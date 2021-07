SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-TERCER INFORME DE LOPEZ OBRADOR CON MAYOR SUSTENTO SOCIAL

El presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR con fecha del primero de julio.

Procedió a entregar su informe de gobierno en palacio nacional.

Sin mucho aspavientos ni armadura protagónica, el presidente LOPEZ OBRADOR dijo en el patio de palacio nacional ante su gabinete oficial y ampliado.

Que se trabajo en los tres primeros años en gran escala y con muchos compromisos que se han ido cumpliendo.

LO ANTERIOR en materia de seguridad, salud, educación, desarrollo económico que no ha cesado en el país ante una contingencia sanitaria internacional y la lucha contra la corrupción que se ha conocido como el gobierno ha sido sujeto a una limpieza a fondo.

LOS RESULTADOS han sido con energía, con impulso fuerte por lograr el cambio a fondo en México y las elecciones del pasado 6 de junio marcaron sin duda una importante parte de este resultado.

GANO gubernaturas de casi el 80 por ciento afines a su causa nacional.

AGRADECIO el respaldo de su equipo de colaboradores, de servidores comprometidos con el país y su gobierno asi como al pueblo de México por tenerle la confianza y estar a la altura dijo siempre de la solución a la problemática nacional junto con su equipo.

Pues como estadista, ha demostrado su honestidad, trabajo y voluntad para hacer las mejores de las cosas por el país.

MUY IMPORTANTE es el trabajo de todos como mexicanos y a pesar de tres años de gobierno incansable hay mucho mas que hacer por el país a lo que convocó a seguir avanzando con paso firme.

IMPULSA SENADORA COVARRUBIAS PONGAN ORDEN EN TAMAULIPAS

SIN TEMBLARLE LA MANO NI LA VOZ, la senadora tamaulipeca MARIA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES.

Alzó la voz desde el senado hace ya algunos dias donde dijo se solicita ya se impulse el proceso para desaparecer los poderes en la entidad que representa ante la situación que vive calificó asi de traidor a los congresistas locales al aprobar leyes que blindan a su gobernante.

LO Anterior, tras señalas las leyes anticonstitucionales que atentan contra los tamaulipecos.

Al manifestarse sobre las desapariciones en la frontera, la constante violencia asi como el manejo del gobierno que dan actualmente no es posible señala que siga pasando en el gobierno del estado por su titular.

Dijo también “Se que la desaparición de poderes no es lo ideal, pero me veo obligada a iniciar este proceso pues la Suprema Corte no se ha pronunciado y mi deber es velar por el bienestar de las y los Tamaulipecos”.

“No se puede estar contraviniendo la constitución, mucho menos cuando la motivación para cambiarla es blindar a una persona de que rinda cuentas por sus actos”.

DIJO CONTAR con el respaldo del senador coordinador de su bancada RICARDO MONREAL AVILA.

Y QUE si quiere lo puede hacer El Gobernador tamaulipeco de defenderse como ciudadano y dejar de utilizar el aparato gubernamental para evadir la denuncia interpuesta en su contra y por ende la correcta impartición de justicia.

ALARMANTE ACTITUD DE DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE RIO BRAVO

YA HASTA EL CANSANCIO, los trabajadores, los ciudadanos derechohabientes se han quejado una y otra vez de la directora del hospital general de Rio Bravo por su prepotencia, arrogancia y mal servicio que otorgan a los ciudadanos riobravenses en el nosocomio.

Y en este sentido, trabajadores médicos, enfermeras y administrativos sindicalizados y seguramente hasta no sindicalizados pero que quieren su trabajo y profesión.

¿QUIEN SABE QUIEN?, por qué? La mantienen en el cargo público sabiendo todas las quejas que existen, los enfrentamientos que ha tenido incluso con enfermeras, trabajadores, ciudadanos que recurren por una situación de salud al hospital y ahora en la vacunación nacional que se realiza hasta con personal del programa federal y de las personas de las diferentes instituciones educativas que se encuentran apoyando la causa ha tenido serios enfrentamientos.

AQUÍ HAY QUE ANOTAR que el dirigente sindical del SUTSPET, DR. MIGUEL ANGEL ZAMORA ORTIZ, es quien ha hecho frente a la demanda de los trabajadores por lo que desde hace dias ya luce a todo color una vez mas la pancarta donde señalan la solicitud de destitución, la inconformidad en que trabajan bajo presión por parte de la directora del nosocomio MAYRA YURIDIA MUNE MALDONADO que tras ser una priísta se le ha dado el lugar en un gobierno del PAN haciendo a un lado los compromisos políticos con sus militantes, eso es aparte.

DIJO EL dirigente sindical médico que “Nuestra postura es la misma desde que estalló el conflicto allá por el mes de septiembre del año pasado, desgraciadamente no se ha podido hacer nada, la secretaria de salud en Tamaulipas ha mantenido oídos sordos a este reclamo de la base sindical”.

“Ya estuvo suave, ojalá y que de una vez por todas la Secretaria de Salud en el Estado nos voltee a ver para que constaten y vean como se las sigue gastando la doctora MAYRA MUNE MALDONADO para con la base sindical, ya es tiempo de que realmente escuchen y atiendan a los trabajadores de la salud”.

CUMPLE CON REVISIONES COEPRIS ANTE CONTINGENCIA SANITARIA

TAMBIEN EN EL SECTOR SALUD HAY BUENAS COSAS y aquí cabe mencionar que Los coordinadores jurisdiccionales de COEPRIS como COSME GARCIA DE LEON, ADALBERTO ELIZONDO en la X y II respectivamente.

Se mantienen en coordinación para fortalecer los centros de acción y revisión en Rio Bravo, Reynosa y Valle hermoso donde este fin de semana cuidaron mediante revisiones y rondines de personal de esta dependencia que se cumplieran con las normas establecidas hasta el dia 15 de julio

ES POR ELLO, dijo el coordinador de COEPRIS en la jurisdicción X, ING. COSME GARCIA DE LEON que “Debe de mantenerse Río Bravo entre los municipios considerados entre la fase 1 de la pandemia, por ello se cumple y se refuerzan las medidas en los restaurantes, servicios culturales, deportivos, hoteles, servicios de alojamiento temporal, circos, cines, juegos mecánicos, infantiles, y semifijos, aplicando cierre de cantinas, bares, cervecerías, centros nocturnos, y discotecas”.

Asi lo dio a conocer el responsable de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cuyas medidas son dispuestas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud y entraron en vigor a partir de este jueves y se mantendrán vigentes durante los siguientes 15 días y ya llevan 6 al momento.

CONMEMORAN DIA DEL INGENIERO EN NUEVO LAREDO

El alcalde de la ciudad En el marco del ‘Día del Ingeniero Civil’, el presidente municipal, ARTURO SANMIGUEL CANTU, felicitó a este organismo y al homenajeado por ser parte fundamental en el desarrollo de esta ciudad.

El Colegio también distingue a las y los futuros ingenieros civiles, en esta ocasión, la alumna del Instituto Tecnológico, Teresa Monserrat Gutiérrez Mayorca, fue quien obtuvo el reconocimiento como ‘Estudiante del Año’, con un promedio de 9.5.

El alcalde Sanmiguel agradeció que lo hayan invitado a ser testigo de este reconocimiento.

“Me siento halagado que me hayan tomado en cuenta para estar aquí y reconocer a quien hoy es galardonado como ‘Ingeniero del Año’, vaya mi reconocimiento a Miguel Ángel Sanmiguel Flores, quien hoy tiene esta distinción avalada por sus compañeros, honor a quien honor merece”, expresó.

En un sencillo pero significativo convivio, RUBEN RAMOS, presidente del Colegio de Ingenieros, mencionó que cada año este organismo rinde homenaje a quien ha dedicado gran parte de su vida a impulsar la vanguardia y crecimiento de Nuevo Laredo y México.

El ingeniero MIGUEL ANGEL SANMIGUEL agradeció este importante reconocimiento del Colegio de Ingenieros que tuvo oportunidad de presidir

La competición ‘Skill League’ reúne a 12 participantes en el anfiteatro del Parque Silao, el gobierno municipal impulsa estas actividades de la juventud

El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) realizó el torneo de música urbana de rap ‘Skill League’, con la participación de 12 competidores de la localidad.

LUIS BRIONES RAMIREZ, responsable del instituto, señaló que el evento se realizó el domingo 27 de junio en el anfiteatro del Parque Silao, con las medidas sanitarias ante el Covid-19.

Los ganadores del evento fueron ‘Arrieta’ primer lugar y ‘Miklo’ segundo lugar, ambos recibieron una medalla y una playera.

El evento tuvo una duración de 2 horas y la interpretación de los participantes fue calificada por un grupo de jueces.

De esta forma, el gobierno municipal que encabeza ARTURO SANMIGUEL CANTU, apoya a las y los jóvenes a través de esta clase de eventos, donde muestren su talento, en este caso musical, para la construcción de un Nuevo Laredo cada día mejor.

MANTIENE DIF MADERO ACCIONES EN FAVOR DE LA NIÑEZ

Como parte de las acciones a favor de la niñez maderense, la presidenta del Sistema DIF Madero, Sra. ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA, encabezó la ceremonia de clausura de la Red de Niños Difusores Escolares 2020-2021.

Al respecto, la titular del organismo asistencial expresó su reconocimiento a los estudiantes que se integraron a esta importante Red de Difusores y los exhortó a seguir siendo agentes del cambio y bienestar social.

“Ustedes son niñas y niños muy talentoso, me siento muy orgullosa de sus participaciones y me da mucho gusto ver los trabajos que han estado realizando. Sin duda ustedes son unos dignos representantes de Ciudad Madero”, aseguró Organista de Oseguera.

Por su parte el niño Dan Eliomar Hernández Martínez, en su mensaje de clausura, destacó que es a través de estos proyectos que las voces de los niños son escuchadas y agradeció el apoyo del Sistema DIF Madero.

EJIDO EL ROSARIO RIO BRAVO

LA ARBITRARIEDAD ante todo se ha significado en muchas administraciones municipales en Rio Bravo.

ESTA OCASIÓN LE TOCO AL ejido El Rosario que se encuentra ubicado en las orillas del Rio Bravo a un costado de la Villa de Nuevo Progreso.

LA ansiedad política movió al alcalde de la ciudad o a su cabildo, se desconoce para quitar de un plumazo al delegado nombrado por la comunidad ejidal en la persona de ISAAC VALLEJO ARREDONDO, persona de respeto, trabajo y maestro de profesión.

CON un nombramiento en mano, un nuevo delegado se hizo presente en la comunidad de nombre VICTOR RAMIREZ que si bien no tiene la culpa tras ser designado por la autoridad como delegado municipal de la comunidad en mención habiendo ya alguien que ocupa el cargo habría que ver y conocer cuál es el tema que ocupa a la autoridad local faltando tres meses para concluir la administración hacer un nombramiento de tal magnitud pasando por alto a la comunidad que cuenta con un titular como representante.

BUENO SERIA saber cuál es el motivo que originó que sea sustituido el maestro delegado que ha trabajado y enarbolado la bandera del cambio, la honestidad y el trabajo con voluntad de inclusión de los habitantes de este ejido para que sea relevado del cargo sin motivo alguno.

Aunque solo el nuevo delegado VICTOR RAMIREZ podría decir en que basaron para designarlo como delegado y por tres escasos meses.

¿acaso es una acción en venganza a expresarse políticamente el maestro Vallejo en favor de otro partido y no el que está en el poder?

CABE MENCIONAR que aquí el que tampoco enterado estaba es el presidente del comisariado ejidal, GUADALUPE MARTINEZ de la nueva designación pasando nuevamente por alto la integridad de la autoridad ejidal a lo que se mostró inconforme por esa actitud que tomó la autoridad.

Por lo que este inicio de semana se presentaría una comisión de dicha comunidad ante al alcalde que dudamos los reciba, pero el intento haría para recomponer esta acción de relevo de delegado municipal.

RESPONDE BIENESTAR SOCIAL EN NUEVO LAREDO CON COMPROMISO CIUDADANO

GASTON HERRERA, sub delegado del programa bienestar social en Nuevo Laredo, ha estado cumpliendo al pie de la letra la encomienda dentro de la dependencia federal.

Un joven servidor público que está dando resultados.

No es el caso en el municipio de San Fernando donde está la sub delegación que ocupa a nivel distrital que comprende los municipios de Rio Bravo y Valle hermoso a cargo del maestro ELOY OCHOA que ha dado los malos resultados en la dependencia federal bienestar social.

ELOY ya fue candidato a diputado federal por el MORENA, asi como a alcalde y ahora le puso un pie a la trayectoria política de la entonces candidata a alcalde MARA DAVILA que perdió la elección para alcalde en San Fernando.

Aquí como se dice sino es el no será nadie.

Y con esa actitud seguramente en unas semanas mas estarán viéndose algunos relevos en los cargos de sub delegado como es el caso de San Fernando y otros.

NUESTRA SOLIDARIDAD

QUIERO EN Esta ocasión enviar nuestro abrazo solidario al amigo Lic. CLEMENTE CANO GUERRERO ante el deceso de su señora madre hace ya algunas semanas.

Para su familia nuestro pésame ante el lamentable deceso de la señora AMALIA GUERRERO CASTAÑEDA deseando una pronta resignación.

ASI Como también a la familia MARTINEZ RUIZ por el deceso de un joven integrante de su familia DIDIER MARTINEZ RUIZ, en especial a sus hermanos EDGAR Y BLADIMIR MARTINEZ RUIZ.

Esperando que dios todo poderoso les dé la paz y tranquilidad ante este lamentable deceso.

Hago espacio para enviar nuestro pésame y solidaridad a la familia LUNA CRUZ por el deceso de nuestro amigo ISIDRO LUNA ESTRELLA persona sencilla y servicial, a su esposa MARIA DE LA LUZ ORTIZ RODRIGUEZ y a sus hijos CRUZ FRANCISCO Y MARIA GUADALUPE LUNA ORTIZ deseando una pronta resignación que el creador de a todos en su familia.

JOSE RAUL ZERTUCHE Lo conocí hace muchos años y a sus hermanos, JOEL, ARMANDO Y JORGE; asi como a su familia en el barrio de nuestra abuela paterna, mi abrazo solidario para la familia ZERTUCHE en Rio Bravo ante su deceso.

A sus esposa e hijos nuestro abrazo fraterno, compartimos varios proyectos políticos donde trabajamos juntos con un ideal como es el de democratizar a México, nos quedamos con lo mas distinguido su amistad, descansa en paz.

De la misma manera envio nuestro pésame a la familia CASTAÑEDA ante el deceso del maestro JAVIER “Coco” CASTAÑEDA GARZA acaecido en este inicio de semana, a su esposa BEATRIZ e hijos MAYRA Y JAVIER.

Riobravense quien fuera maestro del CBTIS NO. 73 asi como egresado de la UANL. Deportista, entrenador coach de muchos equipos deportivos de la región, para su familia nuestro abrazo fraternal.

Hago espacio para enviar nuestra felicitación por su cumpleaños este pasado 3 de julio a RAUL AGUILAR VAZQUEZ, dirigente político en Tampico; CHRISTIAN BOCANEGRA FLORES, político neolonés; ALFREDO ROCHA siempre bien recordado en su natalicio, líder juvenil en la capital tamaulipeca que se nos adelantó en el camino ya hace algunos años.

Así como este mismo 3 de julio felicito a CARLOS VALENZAUELA VALADEZ, ex dirigente político y empresario matamorense; MEDARDO TREVIÑO escritor tamaulipeco felicidades.

De la misma manera este 4 de julio felicito a ERIC OROZCO, JOSE REFUGIO EGUIA, WILY GUZMAN, OSCAR BAZARTE, YANIN GARCIA, JAVIER GONZALEZ, ADAN LOPEZ GUTIERREZ, BRASIL BERLANGA, PEDRO BORREGO, RICARDO ALVARADO, EMILIANO PLASCENCIA Y MARCO SILVA.

TAMBIEN FELICITO este 5 de julio a ALEJANDRO BAROCIO GUERRERO deseándole lo mejor como a JORGE FLAMARIQUE TORRES, Al médico RAFAEL CUEVA HERRERA, político y empresario tamaulipeco; GABRIEL REYES ROBLEDO, LUCERO ZALETA PEREZ, ROLANDO DE LEON PERALES (+) Y CARLOS RAMIREZ LOPEZ abogado y político reynosense.

Aprovecho para felicitar este 6 de julio por su cumpleaños a ELIPHALET ENRIQUEZ, TOMAS LOPEZ, CALEB SOLENO, VERONICA BIBIAN, MARY TREJO, JESUS ARREDONDO, JESSICA NEVAREZ DE AGUIRRE, ELVIRA MARTINEZ ROJAS, ANTONIO LUCIO, JOSE GPE. CASTILLO Y JAIME AGUIRRE

Y NOS VEREMOS.