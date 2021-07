T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

TERCIA DE ALCALDES, SON UNA VERDADERA NULIDAD

QUIÉNES “están convertidos en una verdadera nulidad” en el servicio público, porque “a plata limpia” no dieron el kilo, es la tercia de alcaldes conformada por Gerardo Aldape Ballesteros de Valle Hermoso, así como José “Pepe” Ríos de San Fernando y Jorge González Rosales del municipio de Aldama, Tamaulipas, cuyos “sujetos de baja caterva moral”, son ampliamente repudiados en los pueblos que aun gobiernan, porque esta clase de individuos, lejos de haber instrumentado acciones nobles y dignas en favor de las familias de sus comunidades, estos se dedicaron más “al beneficio propio” para retirarse tranquilos y complacidos, porque al menos por buen tiempo “no sufrirán los embates de la crisis económica” debido a que, los muy insensatos se irán con las bolsas llenas de recursos que son del pueblo y no de ellos.

EN VALLE HERMOSO, por ejemplo Aldape Ballesteros, jamás atendió a la gente cuando las familias le solicitaban audiencia para plantearle problemas existentes en las colonias populares, argumentando todo el tiempo pretextos irrisorios e infantilescos, para no escuchar las más elementales necesidades de la gente, cuyas familias para su desgracia, se vieron en la triste necesidad de “tener que tirar la toalla” porque el repudiado de Gerardo Aldape, siempre les dio la espalda, porque para este mercenario e irresponsable alcalde, fue mucho más valioso “dedicarse a hacer negocios” que le redituaran beneficios en lo personal, dejando a la deriva a la gente que le dio el voto para que llegase a la Presidencia Municipal.

GERARDO ALDAPE junto a su Secretario del Ayuntamiento Manuel Perusquia, el principal mega-gandalla de la Administración Municipal de Valle hermoso, es otro de los que se dieron vuelo con los recursos públicos, a cuyo individuo “le habrán de surgir algunos pecadillos” que por supuesto está dejando por ahí olvidados a través de los que pronto, se le mandará llamar, para que junto a su patrón Aldape Ballesteros, respondan a los negocios que se aduce, ya se le tienen bien ubicados, al menos eso fue lo que fuentes de esta ciudad, me hicieron saber y en su momento lo estaremos exponiendo aquí en este mismo espacio.

HAY QUE SEÑALAR que Gerardo Aldape Ballesteros, “es el peor alcalde que ha tenido Valle hermoso”, es más “se metió” al Dr. Daniel Torres Espinosa y lo peor es que, está dejando la ciudad en ruinas, porque el referido edil “jamás ejerció con responsabilidad su función como Presidente Municipal, pues “el abandono evidente” que se refleja por todos los rumbos de esta ciudad, es la muestra tangible de la falta de interés de este repudiado sujeto por hacer prosperar a esta pujante comunidad vallehermosense.

POR CIERTO, ayer me llegó la información que, el mercenario de Gerardo Aldape Ballesteros, desde hace dos años incrustó a dos Contadores de Matamoros en la COMAPA, individuos que para colmo de males son amigos del malandro de siete suelas Manuel Perusquia, en cuyo organismo operador andan tan mal las cosas que la CFE, desde hace dos semanas “les cortó el servicio de energía eléctrica” y como prueba del desastre financiero que hay en la citada dependencia, “están bombeando agua a las colonias” por medio de una planta de luz, trabajándose también en las oficinas con el uso de otra planta más, confirmándose con esto que, el Ayuntamiento de Valle hermoso, estará dejando “un enorme paquete de agravios financieros” al nuevo alcalde Dr. Alberto Alanís Villarreal. Sin olvidar que la CONAGUA, también está a punto de no abastecer de agua a la Comapa de Valle hermoso, porque con esa dependencia federal tienen una deuda millonaria. Y aun así el corruptazo de Gerardo Aldape, ya se anuncia para ocupar una nueva dependencia a nivel estatal, ¿será cierto esto?

EN SAN FERNANDO, el también Presidente Municipal José “Pepe” Ríos Silva, es otra de “las fichitas” que están dejando pueblos muy golpeados, por el claro abandono en que están las colonias populares de esta jurisdicción municipal y lo peor es que “el día de la elección” el nefasto y traidor alcalde, anduvo operando abiertamente en contra de la hoy alcaldesa electa Maybella Ramírez Villarreal, a través de la compra de votos, incluso “promoviendo el voto cruzado” para que la gente del pueblo votaran por los candidatos del PRI o de MORENA, pero menos por la abanderada del PAN, evidencias de esto hay muchas y tan grave fue la traición consumada por Pepe Ríos que, no le importó que la gente se percatara de su traidora actitud.

LA VENAL postura adoptada por el repudiado Presidente Municipal de San Fernando José “pepe Ríos Silva, fue debido a que, del alto mando del PAN, no le concedieron que su esposa Rosa Elia Garza Sosa, fuera la candidata a alcaldesa y por esta razón Pepe con marcada frialdad “jugó en contra” de la futura alcaldesa Maybella Ramírez, de cuya traición del encabritado edil, todo mundo se dio cuenta en esta población, pero a pesar de obrar este pelafustán en contra del partido que lo hizo alcalde, no logró su objetivo que era el derrotar a la hoy alcaldesa electa, pero consiguió filtrar a su cónyuge como cuarta regidora en el siguiente Ayuntamiento, porque soslaya que así su mujer, podrá estar enterada de todo y el hacer lo propio, para él, buscar afectar a la futura jefa del pueblo sanfernandense.

PERO ESO no es todo, porque Pepe Ríos Silva, tiene a San Fernando, “convertido en un basurero municipal”, debido a que las colonias Villa del Mar, Independencia, Ribereña, la ladrillera y Tamaulipas por citar algunas de las comunidades en tangible abandono, también son sectores en donde para nada llegaron las anheladas obras de bienestar social, cuyos agravios se han dejado sentir entre la población y por esta razón, “Pepe Ríos” aparte dejará deudas millonarias en su gobierno y a eso también tendrá que responder este pillo, apuntándose que, desde hace por lo menos ocho meses, el cacique del pueblo ha dejado de prestar el servicio de recolección de la basura y por eso, las familias se encuentran viviendo entre la inmundicia y la promiscuidad social, provocando con ello “una posible epidemia” que puede afectar la salud de las familias en general.

ADEMÁS, Pepe Ríos por su afán de amasar fortuna a costillas del pueblo de San Fernando, habilitó como jefe de compras en el Ayuntamiento a su hermano Patricio Ríos Silva, habiendo construido este una mansión de por los menos 6 millones de pesos, cuyo inmueble está ubicado en la Colonia Bella vista y es tan cínico y perverso este alcalde Ríos Silva que, también impuso como Tesorero Municipal a su primo político Julio César Alvarado Rodríguez, de quien nos hicieron saber que este ha adquirido bienes muebles e inmuebles por varios millones de pesos, ubicándose algunas de sus propiedades en los municipios de Monterrey, Victoria, Reynosa y hasta con casas en los estados Unidos, de cuyo tema nos harán llegar la información sobre este particular y la difundiremos aquí, para que las familias de San Fernando, se den cuenta de la clase de alimañas o plaga nociva que han tenido por espacio de cinco años en el Gobierno Municipal.

OTRO DE Los mercenarios, ventajoso, corrupto y oportunista como político es el alcalde de Aldama, Tamaulipas Jorge González Rosales, porque éste al igual que los dos ediles mencionados líneas arriba, está dejando a esta comunidad en un marco de abandono, los hechos así lo plasman, porque no se han ejercido las obras de infraestructura que el Presidente Municipal prometió cuando fue en busca del voto del pueblo y ahora que ya va de salida, Jorge pretendió reelegirse pero el pueblo le asestó una sonora bofetada, porque la ciudadanía le dio la contra para hacerlo perder y hacerlo mascar barrote, cuyo tema es la comidilla del día entre las familias aldámenses.

JORGE GONZÁLEZ, como es del dominio público, buscó agenciarse una vez más la silla de la Presidencia Municipal, de Aldama, pero tendrá que dejarla, porque la gente, ya no quiere saber más de este perverso individuo, el que más que servirle a la ciudadanía, se ha servido del erario público, porque comentan que éste, ha construido dos casas, una en ciudad Victoria y otra más en el municipio de Madero, Tamaulipas, sin olvidar del rancho de muy buen monto económico que, compro en el municipio de González, Tamaulipas, cuestión por la que en el pueblo, se preguntan ¿y en que trabaja el muchacho?.

LO LAMENTABLE es que esta clase de presuntos amantes de lo ajeno como Jorge González Rosales, cuyo caso hoy nos ocupa, siguen intentando hacer de las suyas, porque a pesar del rechazo que les ha demostrado el pueblo, continúan picando piedra, para que se les dé otra oportunidad en un nuevo espacio público a nivel Tamaulipas, pero la verdad es que, “el ranchero o ganadero” alcalde de Aldama Jorge González Rosales, no sirve más que para apropiarse de lo que no es suyo, lo que de no ser cierto, tendría que demostrarlo y explicar, como y de qué forma adquirió bienes muebles e inmuebles en montos millonarios. Y por lo pronto el nefasto Presidente Municipal de Aldama González Rosales, “tendrá que terminar su gestión como alcalde”, pero no escapará de las indagatorias financieras a la que, González Rosales, será sometido.

