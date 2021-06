TESORERA MUNICIPAL DE REYNOSA “EN CAPILLA”

TECLAZOS

* ESMERLADA CHIMAL, DICEN “YA PUSO PIES EN POLVOROSA”

Por Guadalupe E. González

LUEGO DE QUE Roberto Rodríguez, director de bienestar social del Ayuntamiento de Reynosa, fuera detenido por la Policía Investigadora, acusado por delitos electorales que le fueron imputados y comprobados por trabajadores del municipio, éste al acogerse “al programa de testigos para disminuir su pena”, hizo revelaciones de enorme impacto judicial, dando nombres de funcionarios de la actual administración de Reynosa, entre los que destaca el de “la Tesorera Municipal Esmeralda Chimal Navarrete”, la que por este motivo “ya se encuentra en capilla”. Y que al parecer “ya puso tierra de por medio”

ENTRE LA GAVILLA de empelados municipales que, “ya andan a salto de mata” o huyendo de la justicia son: Jaqueline Teresa Chimal Navarrete, hermana de la Tesorera y ex funcionaria de COMAPA, así como Hugo y Antonio Chávez Herrera, Nancy Esperanza Ríos Rivera y Alejandra Lizbeth Chávez Zarazúa, los que fueron señalados “con índice de fuego” por el detenido Roberto Rodríguez, lográndose saber en los medios judiciales que, cada uno de los mencionados “ya cuentan con las respectivas órdenes de aprehensión” y como alguien “les dio el pitazo” del delicado tema judicial por el que ya atraviesan, “pusieron pies en polvorosa”, para evitar ser sorprendidos y puestos tras las rejas, como le ocurrió a quien presumiblemente “les puso el dedo”.

Y COMO los delitos electorales que les imputan a los implicados son graves, estos se han visto en la imperiosa necesidad de tener que huir de Reynosa, porque tanto la Tesorera Municipal Esmeralda Chimal Navarrete, su hermana y los demás mencionados, saben que en cualquier momento “les puede caer al voladora” y ser arrestados, para que rindan sus declaraciones ante las autoridades electorales, las que definirán la suerte legal de los involucrados en este tan sonado caso, cuyo tema, ya ha impactado enormidades en los círculos sociales de esta fronteriza ciudad, sin descartarse que “en corto lapso, podría haber más sorpresas” de esta magnitud.

ROBERTO RODRÍGUEZ, al verse comprometido por el lío judicial que ya enfrenta, solicitó “acogerse al criterio de oportunidad”, que le permitirá reducir su penalidad, a cambio de dar “información precisa” sobre la operación financiera que los citados funcionarios o colaboradores del municipio, estaban desarrollando en los últimos días o sea “utilizando recursos públicos para coaccionar el voto” entre la gente de las colonias populares, para obviamente, favorecer con el sufragio a Carlitos “el Makito” Peña hijo de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, la que para intentar seguir manejando los recursos del Ayuntamiento de Reynosa “adquirió la candidatura de Morena para su vástago”, cuyo abanderamiento, dicen que a Maki, le costó alrededor de 5 millones de dólares, tal como lo dimos a conocer aquí de manera muy oportuna, como igual expusimos desde hace meses que, Maki está construyendo un hotel a todo lujo rumbo a la Isla del padre, en Texas, del cual soslayan tendrá un costó de por lo menos 40 millones de dólares.

LA VIOLACIÓN de los delitos en los que está involucrada la Tesorera Municipal Esmeralda Chimal Navarrete y el resto de los acusados, están tipificados en el artículo 11 de la General en Materia de Delitos Electorales en sus párrafos 1 y 11, motivo por el cual se informó “hay un castigo de 9 años de cárcel” para los responsables, razón por la que, “los señalados en el juicio” por el titular de Bienestar Social Roberto Rodríguez, ahora tendrán que, recurrir a los medios legales, para intentar evitar su arresto, pero como “esta clase de delitos son de los que no alcanzan fianza” para ser liberados bajo caución, lo más probable es que por buen tiempo ya no se les vuelva a ver aquí en Reynosa, salvo que, decidan presentarse a declarar respecto a las acusaciones que privan en contra de los mencionados por Roberto Rodríguez.

AL TÉRMINO de la audiencia realizada el pasado jueves, en la Sala de Audiencias del Poder Judicial, el juez determinó prisión preventiva para Roberto “R” durante el tiempo que dure el proceso, el cual podrá ser no mayor a 2 años y su defensa solicitó duplicidad del término constitucional de 72 horas a 144, plazo en el que el detenido conocerá integra la acusación y el abogado aporte pruebas para su defensa.

EN ESTE interesante escenario político, electoral y judicial, “han empezado a salir los trapitos al sol”, y no dudemos que, “puede haber más sorpresas”, porque Roberto Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de Reynosa, consciente del grueso lío judicial, en el que, ya parece “estar entre la espada y la pared”, tendrá que abrir el agua y dar cuenta plena, sobre cómo y de qué forma, los acusados, venían haciendo uso de los recursos públicos en el Ayuntamiento de Reynosa, para presuntamente, favorecer la campaña del hijo de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, porque aducen que éste no levanta o no ha repuntado y por eso la madre del Candidato “El Makito” Peña, anda preocupada, porque al terminársele el poder político municipal, “madre e hijo podrán ser llamados a cuentas” ante la Auditoria Superior del Estado y ante la Fiscala General de Justicia de Tamaulipas a fin de que, “comparezcan al banquillo de los acusados” a rendir cuentas sobre los delitos que les imputan.

