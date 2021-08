Tiene Trieltam 95 impugnaciones a elecciones de Tamaulipas

*La presidenta del Trieltam dijo que de las 95 impugnaciones recibidas 14 ya fueron resueltas, por lo que se prepara el resto de las 81 sentencias pendientes.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 8 agosto.-El Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) está por desahogar un “paquete” de medios de impugnación acerca de las elecciones de alcaldes y diputados locales, señaló la magistrada Blanca Hernández Rojas.

En entrevista dijo que en este proceso electoral se recibieron más impugnaciones que en las elecciones pasadas

“Ya traemos 95 recursos de inconformidad, pero en el proceso pasado fueron 23 medios de impugnación y hay una diferencia considerable que siempre he dicho que el tribunal electoral es pequeño, no que no podamos, si podemos, pero es distinto, son procesos distintos”.

Sostuvo que “la verdad yo quiero decir que está todo resuelto y hablé con mis compañeros magistrados para evaluar el avance y sacar un paquete de resoluciones”.

La presidenta del Trieltam dijo que de las 95 impugnaciones recibidas 14 ya fueron resueltas, por lo que se prepara el resto de las 81 sentencias pendientes.

Hernández Rojas dijo que podrían resolverse en dos paquetes de resoluciones a través de las cuales los magistrados dicten sentencia en base a casa caso.

La magistrada dijo que el Trieltam tiene como plazo hasta el 20 de agosto próximo para resolver todos los medios que impugnan las elecciones de alcaldes y diputados locales.

Después, los demandantes pueden acudir a una segunda instancia a la Sala Regional Monterrey o al Tribunal Federal donde se dictarán sentencias definitivas.