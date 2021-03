«A casi 5 Años; Hay Orden, Trabajo y Determinación…‎Seguiré Defendiendo las Causas de Nuestro Tamaulipas»: Cabeza de Vaca

*Señaló que su gobierno es legítimo, pues fueron los tamaulipecos quienes lo eligieron para gobernar esta tierra

Francisco Herrera Hanz.

Tras presentar su quinto informe de gobierno frente a representantes de la sociedad civil, empresarios y actores políticos de la zona sur, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo, en Tampico que encabeza la administración estatal «por la voluntad del pueblo de Tamaulipas, y cuento con su respaldo» y reiteró que se viven tiempos políticos en los que «No bajará la guardia ante los ataques… se equivocaron aquellos rotundamente que con las calumnias pensaron que dejaría yo de defender las causas de nuestro estado».

Al dividir su informe en tres ejes, conforme al plan estatal de desarrollo, como seguridad ciudadana; bienestar social y desarrollo económico sostenible, el mandatario tamaulipeco dijo que gracias al crecimiento en estos rubros, la entidad ha sido reconocida por instituciones del gobierno federal y por organizaciones no gubernamentales.

«A casi cinco años de asumir este compromiso, corresponde a la ciudadanía tamaulipeca calificar estos resultados, este legítimo gobierno, que democráticamente ustedes eligieron», dijo el mandatario en el centro de convenciones y exposiciones, sede del evento.

Manifestó que el avance es notorio, en seguridad. Infraestructura, proyectos de desarrollo económico, pues la confianza de la población y empresarios, dijo, es hoy muy diferente a los anteriores sexenios.

Señaló que los delitos han ido a la baja en sus distintas modalidades, gracias al apoyo de la ciudadanía a través de las mesas de seguridad.

Reconoció la labor que han jugado en este tema las fuerzas federales, así como la policía estatal y el grupo especial táctico «Gopes» que juntos han hecho un papel fundamental en lograr una mejor seguridad en esta entidad.

Mencionó que la infraestructura para el combate al flagelo social y la impartición de justicia, son puntos en que se ha crecido, al igual que la seguridad en las carreteras.

En Bienestar Social, Cabeza de Vaca, ensalzó los 75 parques de recreación que se han construido en toda la entidad, de las cuales un número importante se encuentran en la zona sur.

Infraestructura como el museo del niño, las obras del megaproyecto de la laguna del carpintero, el mercado municipal de Tampico, y la remodelación de canchas deportivas, pavimentación, apoyos alimentarios y el combate al covid, fueron rubros que detalló en su informe regional.

«Nos anticipamos a un problema que sabíamos iba a suceder en Tamaulipas, gracias al equipo del sector salud, médicos y enfermeras de todas las instituciones médicas, que son los héroes de la salud, hoy seguimos dándole batalla al covid».

En Desarrollo Económico, el jefe del ejecutivo de Tamaulipas, remarcó que la inversión privada sigue confiando en la entidad, pues «Somos el segundo mejor estado en el país para la inversión y hacer negocios, de acuerdo a la secretaría de economía del gobierno federal» con una captación de más de 6 mil millones de dólares.

La ubicación estratégica de puentes internacionales y puertos son parte esencial en el desarollo de la entidad » Pues ven a Tamaulipas como un estado de oportunidades para la inversión y desarollo, después de muchos años nuestro estado comenzó a mostrarse ante México con gran potencial para la inversión de capital nacional y extranjero».

Destacó las playas como sitios potencialmente turísticos y de desarrollo para los próximos años, recuperación de terrenos en el máximo paseo de la zona sur, el apoyo a las mi pymes con millonarios recursos del gobierno estatal, y la afluencia turística que en estos casi cinco años registra poco más de 30 millones de personas, que seguramente, en este y los próximos años, volverán a vacacionar en la entidad.

Externó que el turismo será bienvenido en Tamaulipas y la región sur con los protocolos sanitarios debidos por el tema del covid.

Finalmente, Cabeza de Vaca, pidió a la población hacer un comparativo de «cómo estábamos hace seis años y cómo estamos ahora, aún nos falta mucho por hacer, pero hoy se confirma, con estos resultados, que Tamaulipas hoy tiene rumbo y destino, con orden, trabajo y determinación».

«Quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo, evidentemente están cometiendo un error, Tamaulipas no se quedará callado y no bajará la cabeza ante otro gobierno que pretende imponer su voluntad en nuestra tierra, la amenaza y la mentira no es opción aqui…El discurso de oído y rencor divide a nuestro país y eso no lo debemos permitir», acotó

Antes, se presentó un vídeo corto donde se dio a conocer los avances que se han logrado en la entidad en estos casi cinco años del gobierno estatal panista.

Estuvieron como invitados, representantes de las fuerzas castrenses, el senador Ismael García Cabeza de Vaca; el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrrallah; el diputado federal, Vicente Verastegui Ostos; Cuauhtemoc Zaleta Alonso, alcalde interino de Altamira; diputados locales así como empresarios y representantes de la sociedad civil