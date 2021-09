Toca a Tránsito y Mercados quitar a bodegueros de las calles: Vélez

* A la oficina de Inspectores de vía pública toca quitarlos de las banquetas, pero allí no está el problema

María de Jesús Cortez

Toca a Tránsito y al área de Mercados liberar las calles de la zona baja de comerciantes que las mantienen invadidas y no a inspectores de vía pública pues el problema está en las calles y no en banquetas, aseguró el titular José Vélez Cicero.

Y es que no ha podido bajar la totalidad de las rutas a la zona de los mercados pues locatarios afirman que cuatro o cinco bodegueros ubicados en las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Héroes de Nacozari las mantienen invadidas de mercancía.

Ante la persistencia del problema el regidor comisionado a Mercados, Néstor Luna, manifestó que Vélez no ha hecho los operativos que se necesitan para quitar a quienes tienen sus productos en esa vialidad y estorban al ingreso de más rutas del transporte público.

“No estoy enterado, no tengo ninguna instrucción, me imagino que son los de Héroe de Nacozari, los bodegueros, no son ambulantes, pertenecen a mercados, son de bodegas de los mercados creo yo y están estorbando la vialidad. Yo creo que Néstor se refiere a que quería que pasara la ruta por ahí y no se pudo porque los bodegueros tienen la mercancía en la calle, entonces, yo creo que le compete a Tránsito y Vialidad retirar las cosas de la calle y a los mismos oferentes de mercado poner un orden”, señaló.

Agregó que se imagina que el orden que quieren poner para que entren las rutas es para que la gente vaya a comprar a los mercados donde se benefician los oferentes de los mercados, entonces si los mismos oferentes de los mercados no se ordenan, no respetan la hora de carga y descarga y siguen estorbando en el área de estacionamiento de la misma gente que va a comprar, porque saben que la gente no va a comprar al mercado por la incomodidad de las señoras, que estacionan el carro en la plaza de la Libertad y tienen que caminar de regreso con las bolsas con frutas y verduras, los mismos oferentes se hacen daño ellos mismos.

«Si no respetan el horario de carga y descarga que es de 8 de la noche a 8 de la mañana y dejan libre el espacio y se estacionan ellos con sus coches particulares, entonces la gente no tiene donde estacionarse y prefieren ir a Wal-Mart o HEB donde hay estacionamiento”, enfatizó.

El funcionario indicó que la gente prefiere ir a esos centros comerciales en donde está limpio, hay orden, a bajar a los mercados en donde las rutas no pasan porque están ocupadas las calles.

“Es de vialidad el problema, a Vía Pública le tocaría poner orden dentro de las banquetas, pero aquí la queja es meramente por el transporte público, la calle, porque el transporte público baja por Sor Juana y tardan una hora en llegar a los mercados”, recalcó.

Refirió que él no ha hablado con Tránsito, pero lo que se debe de hacer es tener juntas con locatarios de las bodegas, tránsito, mercados, porque es un problema de Mercados, que tiene sus inspectores.

“Yo no me meto para allá abajo y los inspectores no andan en los mercados al menos que el presidente me dé una instrucción como ahora que se remodelo la plaza del triángulo, para que los troleloteros que limpian los elotes no me dejen basura en las banquetas, las hojas de los elotes, que en la mañana los ganaderos levantan porque les sirve para dar de comer a sus animales y así pasa, la instrucción mía fue que solo les pusiera un horario para que no me dejaran sucias las banquetas, lo otro es de vialidad y mercados, y la falta de interés de los locatarios de acatar, porque es un beneficio para ellos mismos”.

Dijo que la gente piensa que el gobierno tiene que ponerles orden, y no, ellos mimos tienen que poner orden, porque los beneficiados son ellos y se tienen que ordenar, no es Tránsito ni vía pública, son ellos mismos.

“Ese problema es meramente de los inspectores de mercados y los administradores de mercados”.