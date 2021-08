NI A SOL NI A SOMBRA

Por Ramón Padilla Loo

TODAVÍA NO CALIENTAN EL HUEVO Y YA ANDAN “DESGREÑANDOSE”

Los electos y reelectos alcaldes de Tamaulipas, así como los diputados de MORENA, ya andan exhibiendo su armamento, sus compadrazgos, los “amarres” y un sinfín de argucias, con el objetivo de posicionarse en el ánimo de los tamaulipecos, para tratar de “apantallar” a los ciudadanos de los municipios donde quedaron electos los nuevos alcaldes y dos de ellos reelectos, aparte de los distritos que, estrenarán diputados locales, los cuales hoy, sin haber tomado aún posesión, ya llevan algunas reuniones, en lo público, como en lo privado, lo cual debería de ser hasta el día 1 de Octubre del 2021.

Pero los que sí, no tienen ni tantita vergüenza y no ocultan sus aviesas intenciones, son aquellos que, siendo alcaldes, ahora reelectos, todavía demuestran aún más su ambición y ya hasta casi se proclaman, candidatos a la gubernatura del estado de Tamaulipas, como es el caso del pretensioso A. OSEGUERA K., de quién se sabe desde hace tiempo, está siendo respaldado, por quién estuvo de nueva cuenta, obviamente, en la zona de playa de ciudad Madero y me refiero a la militante de MORENA a nivel nacional, BERTHA LUJÁN, a darle supuestamente, el “espaldarazo” al “mexico-texano”, como también lo es, el actual gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de quién hasta la fecha, no sé sabe cuál será el veredicto que, tendrá que enfrentar por parte de sus acusadores, quienes no han quitado el dedo del renglón, para juzgarlo por los motivos de todos ya conocidos.

Por otro lado, A. ROJAS D.D., también hace lo propio, para tratar de posicionarse, ya no como candidato, sino como gobernador, según así lo ha externado. Siempre y cuando, no le cambien el guion que, le enviaron desde el senado de la república, pues, las indicaciones fueron precisas y concisas de parte del “mandamás” R. MONREAL A. y eso habrá que cumplirlo a pie “juntillas”, puesto que el script, que le fue encomendado tiene que respetarlo y obedecerlo.

Otro más que ya alzo la mano, y pretende que lo acepten como candidato por los “guindos” o cualquier otro partido político al gobierno de Tamaulipas, y que sería su segunda intervención, ¡claro!, de ser confirmado tal dislate, pues, ya demostró de que está hecho y lo que es capaz de hacer. Cómo, cuando fue candidato independiente al mismo cargo y al final terminó, entregándose al proyecto de “los vientos del cambio” de su tocayo en la pasada elección. Esto con toda la intención, de no quedar fuera de la jugada y así, poder acomodar en actual gobierno del estado a una de sus consanguíneas, en un importante y lucrativo cargo que, a saber, aún detenta, gracias a la habilidosa estratagema que usó en ese tiempo y que, la verdad, monda y lironda, le funcionó al propietario de la UNT y ahora líder de una ruta de “quinta”: F.CH. MTZ.

Ya para cerrar este primer bloque de aspirantes a esa candidatura y por lo que respecta a los “adelantados” por el MORENA. Pues no sería nada raro que lo estén haciendo, debido a que, cada día que pasa, su máximo representante político y “guía mesiánico”, continúa perdiendo credibilidad ante el pueblo mexicano, además de perder el control de las masas, pues sus seguidores han disminuido paulatinamente y la cantidad que tenía, en votos hábiles han sido y continúan siendo diezmados por el COVID-19; pues las atrocidades, incongruencias y ocurrencias que se comenten y permite el actual régimen federal, en contra de la salud de una ciudadanía que, no halla la puerta, para paliar esa epidemia, sin poder parar los contagios que se multiplican de manera alarmante.

De tal manera que, hace unos días estuvo en la ciudad de Tampico, R. GLZ. VALDERRAMA, de quién se dice, es de los principales que también tiene ganas, aunque por ahí se comentó que no muchas, en la búsqueda de aparecer en las boletas del INE para el 2022.

Principalmente porqué su nombre no suena tan popular en este estado, es más ni siquiera en el municipio, pues la verdad es un soberano desconocido, y lo único, que se sabe, es que sé fue de estos lares muy joven y su trayectoria política muy pocos la conocen. Tan es así que, en está reciente visita, solo acudieron a acompañarlo y desearle suerte en su aspiración, algunos residentes de la colonia “Guadalupe Victoria”, mejor conocida como “el Golfo” ubicada a orillas del río Pánuco, lugar donde se dice que ahí vivió, hace varios ayeres.

Respecto a lo que se mencionó en esa reunión, algunos refirieron que, no se le vio, ni sintió, el ánimo de querer ser un candidato. ¿Tal vez?, por qué, su actitud, su forma de ser, no logra hacer empatía con las costumbres de los tampiqueños y es que, al parecer por su gesto adusto, como que no está muy convencido de querer participar en esa encomienda, pues, parece ser otro más, que ha sido enviado de quién ya sabemos, pretende manipular a su antojo y conveniencia los destinos de todo un país.

Todo eso, nos hace recordar aquellos viejos tiempos en que el PRI, desde Palacio Nacional, emitía el “dedazo” y quién era él elegido, sabía que contaba con todo el andamiaje y apoyos para desarrollar una campaña segura, donde el resultado era incuestionable, más hoy no es así. Los votantes, están siguiendo a través de las redes sociales, la mayor parte del tiempo, a quienes van a participar en las próximas elecciones, para poder elegir libremente a un nuevo gobernante, en este caso, para un estado que está siendo vilipendiado y hasta discriminado por el dedo “sagrado” que, busca debilitar la autonomía de las entidades, para implantar un nuevo régimen, denominado la 4T.