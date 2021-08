Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

¿TOKIO 2020? DIRIGENTE MEDIOCRE, RESULTADOS MEDIOCRES

Ante los pésimos resultados obtenidos por México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es urgente que la actual Comisionada del Deporte en México, Ana Guevara, renuncie al cargo de inmediato pare cederle el cargo a un nuevo timonel que prepare a la Delegación ante la cercanía de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

CONEVAL califica muy bien a Tamaulipas en combate a la pobreza.

No puede haber otra forma de calificar el pobre resultado de la Delegación Mexicana en las Olimpiadas de Tokyo 2020: fue, simple y sencillamente, un desempeño mediocre. No puede haber ninguna explicación racional que dé cuenta del desastre que resulto la participación mexicana en la justa deportiva mundial. Y es que a México le falta, que no es desde hoy, por cierto, una política deportiva inteligente y ganadora. Seguimos siendo, como país, una cultura del “ya merito”.

Y el desastroso resultado deportivo no fue culpa de los competidores. Todos, o la mayoría de ellos, hicieron su mejor esfuerzo y eso hay que reconocérselos. El mal resultado es culpa de la administración federal, en lo general, y de la Comisión Nacional del Deporte, en lo particular, que preside la ex medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara, quien de exitosa deportista pasó a ser cuestionada y mediocre administradora pública del deporte en México. Por cierto, Guevara ha sido acusada en los años pasados, 2019-2020, por graves actos de corrupción. Y la mancha ahí quedó ya. Y esa no podrá borrarse jamás.

El caso es que México cerró su participación en Tokio con la marca de sólo cuatro medallas de bronce, lo que colocó a nuestro país en el puesto número 84 entre los 204 países que participaron en la justa deportiva. Las medallas obtenidas por México fueron en las disciplinas de futbol, halterofilia, tiro con arco y clavados. Y no es posible en este escenario querer “disculparse” con “mal de muchos” consuelo de tontos. La CONADE, responsable estratégica de la delegación mexicana, entregó pésimos resultados al país. Y será muy interesante conocer los argumentos de la Guevara, para explicar la estrepitosa derrota de los atletas mexicanos.

Y reitero. No se trata, de ninguna manera, de criticar a los deportistas. Ellos merecen todo nuestro respeto, porque a pesar de las carencias, el hecho de competir y defender los colores nacionales es ya un importante mérito. El problema va más allá de los propios deportistas y de las confederaciones deportivas, porque a pesar de los esfuerzos de los atletas, México se quedó lejos de las 10 medallas que Ana Gabriela Guevara, Comisionada Nacional del Deporte, proyectó que los mexicanos obtendrían en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alejandra Valencia y Luis Álvarez, lograron bronce en tiro con arco; Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, lograron bronce en clavados; Aremi Fuentes, logró bronce en levantamiento de pesas; y el TRI olímpico, logró bronce en Futbol. México, logró sólo cuatro medallas de bronce en la justa olímpica nipona, en donde participaron 11,711 atletas de casi todo el mundo.

Todavía flota en el ambiente político, deportivo y judicial de México, la acusación sobre Armida Ramírez, por extorsionar al empresario Carlos Solórzano Pineda, a quien exigió 2.5 millones de pesos, el 19 de marzo de 2019, en el estacionamiento de Plaza Américas en Xalapa, para cederle un contrato con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El dueño de la empresa CIMCSA levantó una denuncia y días después fue atacado a balazos en su automóvil.

Asimismo, a la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, CONADE, le fueron detectadas serias irregularidades en relación con el manejo de recursos financieros del extinto Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, en la auditoría correspondientes al segundo semestre del 2019. El monto de dichas irregularidades asciende a más de 100 millones de pesos. Además, habrá que recordar que, en la auditoría del primer semestre del 2019, ya durante la administración de la ex velocista, Ana Gabriela Guevara, las irregularidades ascendieron a 50.8 millones de pesos

Estas irregularidades financieras fueron el resultado de siete auditorías realizadas a la CONADE, que demostraron serias anomalías en la asignación y comprobación de esos recursos, 50.8 millones de pesos, del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

De acuerdo con el Primer Informe de Fiscalización que presentó la Secretaría de la Función Pública las seis observaciones presentadas por la dependencia federal indican “desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la CONADE, designación de entrenadores deportivos, así como comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del fideicomiso”, dice el documento.

Entre otros problemas que ha vivido Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se han detectado aviadores -como Alejandro Gutiérrez López, Alfredo Valdivia de Anda, Mónica Fontes Chávez y Jorge Nava Segura- así como 119 entrenadores y deportistas que adeudan más de 77 millones de pesos al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, al 30 de junio de 2021, revela el acuerdo de extinción del fideicomiso suscrito por Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora general de CONADE.

Ello no significa otra cosa más que Ana Gabriela como coordinadora de la política deportiva en México ha sido un fracaso y como administradora del órgano administrativo que coordina las actividades deportivas también. Y entonces, hace falta que sucedan tres acciones con carácter de urgente para dar un golpe de timón a la actividad deportiva en México: primero, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destituya de inmediato a Ana Gabriela Guevara Espinosa del cargo de Comisionada del Deporte; segundo, que ordene una investigación sobre el uso de los dineros públicos aplicados en el área a su cargo, para que se conozcan los actos de corrupción que se hayan generado en la administración de la ex velocista. Y tercero, que se abra una carpeta de investigación ante la fiscalía general de la República y que se le juzgue, de encontrársele culpable, como a cualquier otro ciudadano que infringe la Ley.

La corrupción se combate con buenos ejemplos. Y este podría ser uno de ellos que sirva a muchos mexicanos como ejemplo de que hay voluntad política de que las cosas se quieren hacer bien. Necesitamos en México un deporte exitoso, sano, transparente y ganador. Más de lo mismo, no nos sirve para nada.

1. Mientras que, al Gobierno Federal, el CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no le favoreció su evaluación por el incremento de la pobreza, entre 2018 y 2020. De acuerdo a las mediciones del organismo, el número de personas en situación de pobreza aumentó en el país en 3.8 millones de personas en comparación con 2018, periodo en el que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador.

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, dijo que, con base en los resultados de la “Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020”, en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, dicha cifra incrementó a 55.7 millones.

Mientras eso se vive en México, en Tamaulipas, en el mismo periodo, más de 93 mil tamaulipecas y tamaulipecos abandonaron la pobreza multidimensional, a partir de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado, para combatir el rezago y carencias sociales. Con ello, la información publicada por el CONEVAL reveló que la población vulnerable por carencias sociales se redujo en un 2.2 por ciento y los tamaulipecos en vulnerabilidad por ingresos se redujo 5 puntos.

Para ello, el Gobierno de Tamaulipas aplicó diversas estrategias para reducir los índices de marginalidad y pobreza en un 3.3 por ciento, mientras que las carencias por calidad y espacios de la vivienda se vieron reducidas en un 2.1 por ciento.

En estas estrategias, han destacado varios programas, entre ellos, el programa para la reactivación económica de las Medianas y Pequeñas Empresas, El Gobierno Cerca de Ti, que lleva servicios a las comunidades más vulnerables, apoyos alimentarios constantes, comedores comunitarios y entrega de desayunos escolares por parte del Sistema DIF Tamaulipas; y la entrega de cuartos adicionales para combatir el hacinamiento, entre otras acciones que inciden directamente en la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

2. Lo esperamos mañana martes, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRNoticiasMX, o en nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoqdtpEpTD353HIh6qpxA2w, con la mejor información del noreste de México. Desde la Redacción, #PeriodismoProfesional #PeriodismoInteligente, porque nosotros si somos profesionales de la noticia.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

D.R. HIPÓDROMO POLÍTICO 2021